Google condamné en Suède à indemniser Klarna à hauteur de 1,3 milliard d’euros

La justice suédoise a infligé un revers majeur à Google en condamnant le géant américain à verser 14,3 milliards de couronnes, soit environ 1,3 milliard d’euros, au comparateur de prix Pricerunner, propriété du groupe Klarna. Le tribunal des brevets et de la concurrence de Stockholm estime que l’entreprise a favorisé durant de nombreuses années son propre service de comparaison tarifaire au détriment de celui de son concurrent, lui causant un important préjudice économique. Si la somme reste inférieure aux quelque 7 milliards d’euros réclamés, elle constitue un montant inédit dans une affaire de concurrence en Suède.

Pricerunner avait engagé cette procédure en 2022 dans le prolongement d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait confirmé que Google avait enfreint les règles européennes de concurrence en mettant systématiquement en avant son propre comparateur dans les résultats de recherche. Selon les juges suédois, cette pratique a réduit la visibilité des services concurrents tout en augmentant artificiellement le trafic dirigé vers la plateforme de Google.

Une décision historique pour la concurrence

Le tribunal a également retenu que les effets anticoncurrentiels se sont prolongés plus longtemps que ne le soutenait Google. Les magistrats ont ainsi accordé une indemnisation couvrant près de quinze années de préjudice au Royaume-Uni ainsi qu’un peu plus de dix ans en Suède et au Danemark. Klarna a salué un jugement qui, selon lui, favorisera un marché plus équilibré et une meilleure concurrence au bénéfice des consommateurs.

Google, de son côté, a annoncé contester cette décision et étudie les voies de recours possibles. Le groupe américain affirme que les modifications apportées à son moteur de recherche depuis 2017 répondent aux exigences européennes. Pricerunner soutient au contraire que ces changements demeurent insuffisants et estime que les pratiques dénoncées continuent encore aujourd’hui de produire leurs effets sur le marché.