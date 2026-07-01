Syrie : le président al-Charaa nomme 70 députés et accélère la mise en place d’un nouveau Parlement

Les autorités syriennes ont annoncé la nomination de 70 députés au sein du Parlement de transition par le président Ahmed al-Sharaa, une étape majeure qui ouvre la voie à la convocation de la nouvelle assemblée dès la semaine prochaine. Cette annonce intervient plus de huit mois après le lancement du processus de formation de cette institution.

Selon les informations communiquées, le Parlement, composé de 210 membres, sera constitué pour deux tiers de représentants issus de collèges électoraux régionaux désignés l’année dernière, tandis que le tiers restant est directement nommé par le chef de l’État. Cette architecture institutionnelle s’inscrit dans le cadre du système présidentiel instauré après la chute de Bachar al-Assad en 2024.

La chambre tiendra sa première session lundi, selon les autorités syriennes, marquant une étape importante dans la transition politique du pays. Les responsables présentent cette mise en place comme un test des promesses d’ouverture et d’inclusion du pouvoir en place dans la Syrie post-Assad.

Parmi les 70 personnalités nommées figurent 15 femmes, portant à 21 le nombre total de femmes siégeant dans la future assemblée. Cette progression est mise en avant par les autorités comme un signe d’élargissement de la représentation politique, après une première phase de sélection qui n’avait abouti qu’à six nominations féminines.

Certaines procédures restent toutefois en suspens. Les auditions des représentants de la région de Sweida ont été reportées, les autorités invoquant des conditions jugées non réunies pour leur tenue. Malgré ces ajustements, la formation du Parlement est considérée comme une étape clé de la réorganisation politique engagée depuis la prise de pouvoir d’al-Charaa.