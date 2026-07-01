Le Canada participera pour la première fois à l’Eurovision en 2027

L’Eurovision va accueillir un nouveau pays. Les organisateurs ont officialisé ce mercredi 1er juillet la participation du Canada à l’édition 2027, qui se déroulera en Bulgarie. Une première historique rendue possible par l’adhésion récente de CBC/Radio-Canada à l’Union européenne de radio-télévision (UER), l’organisme qui supervise le concours.

Pourquoi le Canada peut participer à l’Eurovision

Contrairement à ce que son nom laisse penser, le Concours Eurovision de la chanson n’est pas réservé aux seuls États européens. Pour y prendre part, il faut avant tout être membre actif de l’UER. Devenu récemment le 57e membre de l’organisation, CBC/Radio-Canada remplit désormais cette condition, ouvrant la voie à une première participation canadienne.

Dans un communiqué relayé par l’UER, la présidente de CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, s’est réjouie de cette annonce, estimant qu’elle permettra de faire découvrir des artistes canadiens “sur l’une des scènes musicales les plus mythiques au monde”. Le directeur de l’Eurovision, Martin Green, a également salué, dans ce même communiqué, “une nouvelle preuve de l’ouverture au monde de cette compétition née en Europe”. Le Canada devient ainsi le premier nouveau pays à rejoindre le concours depuis l’arrivée de l’Australie en 2015.

Des liens anciens avec le concours

Même sans y participer officiellement jusqu’à présent, le Canada entretient depuis longtemps une histoire particulière avec l’Eurovision. La plus célèbre ambassadrice reste Céline Dion, victorieuse en 1988 sous les couleurs de la Suisse avec Ne partez pas sans moi. D’autres artistes canadiens ont également représenté différents pays au fil des années, comme Natasha St-Pier et La Zarra pour la France, Lara Fabian pour le Luxembourg ou encore Annie Cotton pour la Suisse.

Le Canada disputera une demi-finale de l’Eurovision 2027 avec l’objectif de décrocher sa place en finale. L’édition 2027 se tiendra en Bulgarie, après la victoire de la chanteuse Dara lors du concours 2026. Selon l’AFP, cette 70e édition avait réuni 131 millions de téléspectateurs dans le monde.