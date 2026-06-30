Le président du Mucem suspendu après des accusations de harcèlement

Le ministère de la Culture a décidé de suspendre Pierre-Olivier Costa de ses fonctions de président du Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille. Cette mesure intervient après l’ouverture d’une enquête judiciaire pour des faits présumés de harcèlement moral et sexuel, ainsi qu’un rapport accablant de l’inspection générale des affaires culturelles. Nommé à la tête du Mucem en novembre 2022, cet ancien conseiller spécial d’Emmanuel Macron et directeur de cabinet de Brigitte Macron traverse une période de turbulences qui agite profondément l’établissement culturel marseillais.

Un refus de démissionner malgré la pression

Mardi dernier, Pierre-Olivier Costa s’est exprimé devant les équipes du musée sans manifester l’intention de démissionner. Il a critiqué l’action des syndicats et du contrôleur budgétaire régional, regrettant que certains salariés aient pris contact directement avec le ministère de la Culture. L’ancien responsable a également évoqué la possible annulation de plusieurs expositions et festivals programmés, conséquence directe du climat délétère qui règne désormais au sein de l’institution. Les tensions internes se sont accumulées pendant des mois avant d’éclater publiquement.

Titulaire d’une licence en droit de l’université Panthéon-Assas, Pierre-Olivier Costa avait entamé sa carrière dans le secteur culturel en participant brièvement au lancement de l’hebdomadaire Le Journal des Arts en 1994, avant de rejoindre la Réunion des musées nationaux-Grand Palais. Son parcours l’a ensuite conduit dans les cercles du pouvoir politique, jusqu’à sa nomination à la présidence du Mucem. Le signalement déposé contre lui a déclenché une double enquête, judiciaire et administrative, dont les conclusions pourraient définitivement marquer la fin de sa carrière dans les institutions culturelles françaises.