Le Centre Pompidou-Metz consolide son succès pour ses 15 ans

Pour son quinzième anniversaire, le Centre Pompidou-Metz enregistre 315 148 visiteurs en 2025, une hausse de 2,2 % par rapport à l'année précédente. L'établissement confirme son succès avec une programmation plébiscitée, notamment l'exposition consacrée à Maurizio Cattelan, tout en générant des retombées économiques significatives pour la région.

Le Centre Pompidou-Metz a accueilli 315 148 visiteurs en 2025, année de son quinzième anniversaire, soit une hausse de 2,2% par rapport à 2024, confirmant l’installation durable de l’établissement au-dessus du seuil symbolique des 300 000 entrées annuelles.

Un public toujours majoritairement régional

Selon les chiffres communiqués par l’institution, 60% des visiteurs sont issus de la région Grand Est, représentant plus des trois quarts du public français de l’établissement. Cette fréquentation en progression s’explique en grande partie par une programmation largement plébiscitée, portée notamment par l’exposition Dimanche sans fin, consacrée à Maurizio Cattelan et à la collection du Centre Pompidou, qui a déjà attiré 226 368 visiteurs en 204 jours, soit une moyenne de 1 110 visiteurs par jour.

Cette dynamique confirme le retour, puis le dépassement, du niveau de fréquentation d’avant la pandémie de Covid-19 pour l’antenne lorraine du musée parisien, dont l’exposition phare doit se poursuivre jusqu’en 2027.

Une architecture signée par l’un des plus grands noms mondiaux

Conçu par l’architecte japonais Shigeru Ban, le bâtiment de 54 000 mètres carrés, reconnaissable à sa toiture ondulée inspirée d’un chapeau chinois, s’appuie sur la plus vaste collection européenne d’art des XXe et XXIe siècles pour organiser des expositions temporaires ambitieuses. Depuis son ouverture en 2010, l’antenne messine du Centre Pompidou s’est imposée comme l’un des établissements culturels les plus visités de France en dehors de la région parisienne.

Les retombées économiques cumulées de l’établissement pour le territoire messin sont aujourd’hui estimées à 214 millions d’euros depuis son ouverture il y a 15 ans.