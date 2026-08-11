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Ajaccio : une paillote entièrement détruite par un incendie criminel

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Ajaccio : une paillote entièrement détruite par un incendie criminel
Ajaccio : une paillote entièrement détruite par un incendie criminel

Le restaurant de plage Le Week-End, situé sur la route des Sanguinaires à Ajaccio, a été entièrement détruit par un incendie dans la nuit de lundi à mardi. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le parquet privilégie la piste criminelle.

Des policiers en patrouille ont découvert l’établissement en feu vers 3 heures du matin. Selon une source policière, un témoin aurait aperçu un homme arriver en scooter, incendier le restaurant puis prendre la fuite à pied. Les images de vidéosurveillance montreraient deux individus casqués.

Une enquête confiée à la police judiciaire

Le scooter utilisé, signalé volé et équipé de fausses plaques d’immatriculation, a été retrouvé sur place avec son réservoir vide. Une enquête de flagrance a été ouverte pour destruction par moyen dangereux en bande organisée et transport de substance incendiaire.

Cette attaque intervient dans un contexte de multiplication des incendies criminels visant des établissements corses. Selon le collectif antimafia Massimu Susini, 80 restaurants ont été la cible d’incendies volontaires en dix ans sur l’île. Le parquet d’Ajaccio a placé ces faits parmi ses priorités pour 2026, aux côtés de la criminalité organisée et des extorsions.

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