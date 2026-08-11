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« Une affaire turque » : Lionel Erdogan incarne un transfuge de classe déchiré

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« Une affaire turque » : Lionel Erdogan incarne un transfuge de classe déchiré
« Une affaire turque » : Lionel Erdogan incarne un transfuge de classe déchiré

Premier long métrage de Hüseyin Aydin Gürsoy, Une affaire turque sort en salles ce mercredi, un thriller politique porté par Lionel Erdogan dans le rôle d’un avocat qui a renié ses origines pour gravir les échelons d’un cabinet d’affaires parisien.

De Mustafa à Mathieu, une identité effacée

Mathieu Duman, jeune avocat prometteur au sein d’un cabinet parisien dirigé par Claude Delval, incarné par Charles Berling, s’est éloigné de sa communauté turque de Villiers-le-Bel pour bâtir sa carrière. Né Mustafa, il a changé de prénom pour faciliter son intégration professionnelle, jusqu’à ce que l’irruption d’un jeune Turc en difficulté, Abdallah, victime d’une agression, ne le ramène brutalement vers un monde qu’il croyait avoir quitté.

En réglant l’affaire d’Abdallah sans le consulter, Mathieu commet une erreur qui le précipite dans une spirale de corruption menaçant de faire s’effondrer tout ce qu’il a patiemment construit.

Un récit nourri par le parcours du réalisateur

Né en Turquie et arrivé en France à l’âge de trois ans, Hüseyin Aydin Gürsoy a lui-même francisé son prénom à 21 ans pour faciliter son insertion professionnelle, une expérience qui infuse directement le scénario coécrit avec Ludovic du Clary. La partition originale d’Emrah Kaptan associe volontairement la guitare au saz, instrument traditionnel turc, pour incarner musicalement cette double appartenance du personnage principal.

Le casting réunit également Lubna Azabal, Maud Wyler et Metehan Aygün, pour une coproduction distribuée en France par Paname Distribution.

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