Cystite : comment reconnaître, traiter et prévenir cette infection urinaire fréquente ?

La cystite, infection fréquente de la vessie principalement chez les femmes, est souvent causée par Escherichia coli. Les symptômes incluent des envies fréquentes d'uriner et des brûlures. Le traitement repose sur des antibiotiques appropriés, et des mesures préventives comme une bonne hydratation sont cruciales pour réduire le risque de récidive.

La cystite est une infection urinaire située au niveau de la vessie. Elle touche très majoritairement les femmes, dont l’urètre est plus court et facilite la remontée des bactéries vers la vessie. Dans la plupart des cas, l’infection est provoquée par une bactérie naturellement présente dans l’intestin, généralement Escherichia coli. Une cystite simple est le plus souvent sans gravité, mais elle doit être prise en charge correctement pour éviter une extension de l’infection aux reins.

Les symptômes les plus fréquents sont une envie pressante et répétée d’uriner, des brûlures pendant la miction et l’émission de petites quantités d’urine. Les urines peuvent devenir troubles, dégager une odeur inhabituelle ou contenir du sang. En revanche, une cystite simple ne provoque normalement ni forte fièvre ni douleur lombaire. L’apparition de ces signes peut révéler une pyélonéphrite, une infection rénale qui nécessite une consultation médicale rapide.

Certaines personnes présentent davantage de risques

Les rapports sexuels, une hydratation insuffisante, le fait de se retenir régulièrement d’uriner, la grossesse et la ménopause peuvent favoriser les infections urinaires. Le diabète, certaines anomalies des voies urinaires, les calculs, les difficultés à vider complètement la vessie ou l’utilisation d’une sonde constituent également des facteurs de risque. Chez l’homme, l’enfant, la femme enceinte ou une personne fragile, toute suspicion de cystite doit faire l’objet d’un avis médical.

Le diagnostic repose sur les symptômes et, lorsque cela est nécessaire, sur une bandelette urinaire ou un examen cytobactériologique des urines. En France, certaines femmes âgées de 16 à 65 ans, non enceintes et ne présentant pas de signe de complication, peuvent être directement orientées et testées en pharmacie. Le professionnel vérifie cependant l’absence de facteurs de risque avant toute délivrance éventuelle d’un antibiotique.

Les antibiotiques ne doivent pas être pris au hasard

Lorsqu’une origine bactérienne est confirmée ou fortement suspectée, le traitement repose généralement sur un antibiotique choisi selon le profil de la patiente et les recommandations médicales. Il faut respecter la dose et la durée prescrites, même si les symptômes disparaissent rapidement. L’automédication avec des antibiotiques conservés après une ancienne infection est déconseillée, car elle peut être inefficace et favoriser l’antibiorésistance.

Pour réduire le risque de récidive, il est recommandé de boire régulièrement, d’uriner sans attendre, de vider complètement sa vessie et d’uriner après les rapports sexuels. Il convient de consulter rapidement en cas de fièvre, de frissons, de douleur dans le dos ou sur le côté, de vomissements, de grossesse, de symptômes chez un homme ou un enfant, ou en l’absence d’amélioration après le début du traitement. Les cystites répétées doivent également conduire à rechercher une cause favorisant leur réapparition.