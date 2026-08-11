Cyril Hanouna rallonge ses soirées sur W9 : Tout beau, tout n9uf débutera dès 18h20 à la rentrée

Cyril Hanouna agrandit son temps d'antenne sur W9, avec un début de ses émissions programmé dès 18h20. Cette nouvelle grille, qui introduit une première partie à 18h20 suivie de la talk-show Tout beau, tout n9uf à 19h45, s'accompagne d'un réaménagement des horaires des autres programmes, dont Les Apprentis aventuriers.

Cyril Hanouna va occuper encore davantage l’antenne de W9. À son retour le lundi 31 août, Tout beau, tout n9uf bénéficiera d’une version rallongée, avec une prise d’antenne programmée dès 18h20, soit 25 minutes plus tôt que l’horaire de 18h45 utilisé jusqu’ici. La nouvelle organisation permettra à W9 d’enchaîner plusieurs parties jusqu’à la soirée, avec d’abord Cyril et la famille, puis Tout beau, tout n9uf. L’ensemble représentera ainsi près de trois heures quotidiennes autour de Cyril Hanouna.

Cyril et la famille commencera à 18h20

La première partie de soirée débutera désormais à 18h20 avec Cyril et la famille. Une deuxième partie prendra le relais à 18h45, avant une troisième programmée à 19h25. Le changement est notable puisque, lors de la précédente grille, Cyril et la famille débutait à 18h45. W9 avance donc de 25 minutes l’arrivée de Cyril Hanouna à l’antenne. Cette émission constitue la première partie du dispositif quotidien de l’animateur, avant le basculement vers Tout beau, tout n9uf.

Tout beau, tout n9uf prendra le relais à 19h45

À 19h45, place à Tout beau, tout n9uf. Le talk-show sera lui aussi découpé en plusieurs parties : une première à 19h45, une deuxième à 20h10, puis une partie finale à 20h45. Ce découpage prolonge le fonctionnement déjà adopté par W9 au cours de la saison précédente. Tout beau, tout n9uf était alors proposé en plusieurs tranches successives, avec notamment des rendez-vous à 19h45, 20h10 et 20h45. Avec la nouvelle grille, la principale évolution se situe donc en amont : Cyril Hanouna commencera sa soirée dès 18h20.

Les Apprentis aventuriers avancés à 17h25

Ce nouvel horaire entraîne mécaniquement une modification du reste de la grille de W9. Les Apprentis aventuriers, qui feront également leur retour durant la semaine du 31 août, seront programmés à 17h25. La chaîne libère ainsi la case de 18h20 pour installer le début de la longue tranche animée par Cyril Hanouna. À partir de la rentrée, W9 misera donc sur un véritable bloc Hanouna en access prime time : 18h20 pour Cyril et la famille, 19h45 pour Tout beau, tout n9uf, puis une dernière partie à partir de 20h45.