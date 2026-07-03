L’Équipe muscle sa rentrée avec Téléfoot, les Manaudou et de nouveaux formats

La chaîne L’Équipe prépare une rentrée placée sous le signe du renouvellement. Déclinaison de Téléfoot, nouveaux magazines, féminisation de l’antenne et habillage modernisé : la chaîne sportive gratuite veut élargir son offre tout en conservant ses piliers, le direct et le décryptage.

Téléfoot arrive sur L’Équipe

Grande nouveauté annoncée : Téléfoot aura désormais une déclinaison sur L’Équipe. Intitulée Téléfoot, l’after, l’émission sera diffusée le dimanche à 11h50, dans le prolongement du magazine historique de TF1, programmé à 11h00. Les deux émissions seront présentées par Grégoire Margotton. Ce nouveau rendez-vous est pensé comme un format de talk-show autour de l’univers de Téléfoot, en associant les identités des deux marques, Téléfoot et L’Équipe.

Laure et Florent Manaudou au cœur d’un magazine de prime time

Autre lancement fort : Joue-la comme Manaudou, un magazine de prime time porté par Laure et Florent Manaudou, frère et sœur champions olympiques de natation. Dans ce programme, Florent Manaudou partira à la découverte de sports peu connus au niveau national, comme la joute nautique provençale, sous le regard et la supervision de sa sœur Laure.

Des formats pour l’application

La chaîne veut aussi développer des programmes moins dépendants de l’actualité immédiate et plus facilement revisionnables sur son application. Objectif : proposer des contenus qui restent disponibles et qui répondent aux nouveaux usages de consommation de la télévision à la demande. Parmi les projets annoncés figure notamment le jeu Booster.

Des voitures restaurées avant de s’affronter

Un autre format mettra en scène deux mécaniciens chargés de restaurer des voitures à l’état d’épave. Une fois réparés, les véhicules seront engagés dans une course.Ce type de programme doit permettre à L’Équipe de sortir du strict cadre de l’actualité sportive en direct, avec des contenus plus installés et plus facilement exploitables sur plusieurs supports.

Les rendez-vous quotidiens renforcés

La chaîne va également renforcer ses émissions quotidiennes, notamment L’Équipe de choc et L’Équipe du soir. Chaque émission disposera désormais de son propre plateau et de chroniqueurs distincts. La chaîne prévoit aussi davantage de parité entre hommes et femmes à l’antenne.

Une rentrée pensée pour élargir le public

Avec ces nouveautés, L’Équipe cherche à combiner son ADN sportif, le direct, l’analyse et les débats, avec des formats plus magazines, plus identifiables et plus adaptés à la consommation à la demande.