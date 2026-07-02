France 3 arrête «Dimanche en politique» : Francis Letellier passe sur France 2

France 3 met fin à Dimanche en politique, son rendez-vous politique national diffusé le dimanche à la mi-journée. L’émission s’arrêtera ce dimanche après 15 ans d’existence. Francis Letellier, qui en était le visage depuis son lancement en septembre 2011, quitte cette case historique de France 3.

Francis Letellier reprend «Les 4 vérités»

Le journaliste de 61 ans rejoindra France 2 à la rentrée. Il prendra les commandes de Les 4 vérités, l’interview politique diffusée dans Télématin. Il succédera à Gilles Bornstein à la présentation de ce rendez-vous matinal de la chaîne publique.

Une nouvelle émission politique le dimanche

Ce changement arrive alors que France Télévisions prépare une nouvelle émission politique dominicale à la mi-journée, à partir du 30 août. Le programme sera présenté par Benjamin Duhamel, également voix de la matinale de France Inter. Il sera codiffusé sur France Inter et France 2, à partir de 13h20.

France 3 libère sa case nationale

La case occupée par Dimanche en politique doit désormais être reprise par les 24 antennes régionales de France 3. La chaîne tourne ainsi une page importante de son offre politique nationale. Dimanche en politique était le dernier rendez-vous d’information politique purement national encore installé sur France 3.

Un rendez-vous installé dans le paysage politique

Pendant 15 ans, Dimanche en politique a accueilli de nombreuses figures de la vie publique. L’émission réunissait en moyenne environ un million de téléspectateurs en audience cumulée et occupait une place reconnue parmi les rendez-vous politiques du dimanche.