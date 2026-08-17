Présidentielle 2027 : Gérald Darmanin renonce à se présenter et soutient Édouard Philippe

Gérald Darmanin renonce à sa candidature pour l'élection présidentielle de 2027 et annonce son soutien à Édouard Philippe. Il appelle les autres membres de son camp à s’unir afin d’éviter les divisions, tout en précisant l'importance d'une démarche collective dans un contexte social difficile pour les Français.

Gérald Darmanin ne sera pas candidat à l’élection présidentielle de 2027. Le ministre de la Justice a annoncé ce lundi 17 août qu’il avait choisi de soutenir Édouard Philippe, appelant les autres prétendants de son camp à éviter la division.

Gérald Darmanin a tranché. Alors que son nom circulait depuis plusieurs mois parmi les possibles candidats à l’élection présidentielle de 2027, le garde des Sceaux a annoncé qu’il ne se présenterait finalement pas et qu’il apporterait son soutien à Édouard Philippe.

Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, le ministre de la Justice explique son choix par la volonté de ne pas accentuer les divisions au sein de son camp. « Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, socialement difficile pour les Français », estime-t-il, avant d’annoncer sa décision de soutenir l’ancien Premier ministre.

Gérald Darmanin souhaite également que les autres responsables politiques susceptibles de se présenter adoptent la même démarche et se rangent derrière la candidature du président d’Horizons.

Édouard Philippe attendu à Tourcoing

Cette annonce intervient à quelques jours de la rentrée politique de Gérald Darmanin, prévue le 30 août à Tourcoing. Édouard Philippe doit justement être présent à cette occasion, donnant une portée particulière au rapprochement entre les deux hommes.

Déjà déclaré candidat à l’élection présidentielle de 2027, l’ancien Premier ministre obtient ainsi un soutien de poids au sein de l’actuelle majorité. En renonçant à ses propres ambitions présidentielles, Gérald Darmanin contribue également à clarifier un peu plus le paysage politique du bloc central à l’approche du scrutin.