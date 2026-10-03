Pompiers : Laurent Nuñez promet un milliard d’euros supplémentaire sur cinq ans

Laurent Nuñez annonce un milliard d'euros supplémentaire pour les services d'incendie sur cinq ans, intégrant cette mesure dans un futur projet de loi de modernisation de la sécurité civile. Malgré les promesses de renforcement des moyens face à des incendies devastateurs, le syndicat des pompiers appelle à la prudence sur la mise en œuvre des financements.

Laurent Nuñez a annoncé vendredi un renforcement des moyens accordés aux services départementaux d’incendie et de secours. À l’occasion du congrès annuel des sapeurs-pompiers, le ministre de l’Intérieur a promis un milliard d’euros de recettes supplémentaires sur cinq ans, soit 200 millions d’euros par an. Cette programmation doit être intégrée au futur projet de loi de modernisation de la sécurité civile, mais devra être confirmée chaque année dans les textes budgétaires.

Le financement annoncé doit reposer sur une hausse de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, dont une partie est déjà affectée aux collectivités pour financer les SDIS. Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit ainsi un relèvement exceptionnel permettant de dégager 200 millions d’euros supplémentaires. Cette piste répond à un débat ancien sur le financement des secours : au printemps, plusieurs sénateurs avaient déjà estimé que le modèle reposant largement sur les collectivités atteignait ses limites, tandis que Laurent Nuñez confirmait qu’un projet de loi consacré à la sécurité civile était en préparation.

Une réponse après un été 2026 marqué par les incendies

L’annonce intervient après une saison des feux particulièrement lourde. Laurent Nuñez a évoqué plus de 100 000 hectares brûlés et estimé que l’été 2026 devait entraîner un changement d’échelle dans les moyens de lutte contre les incendies. L’État avait déjà engagé plusieurs investissements dans les moyens aériens, avec près de 500 millions d’euros consacrés au renouvellement de la flotte d’hélicoptères Dragon et près de 300 millions à l’acquisition d’avions bombardiers d’eau. Deux nouveaux Canadair avaient notamment été commandés en juin pour près de 200 millions d’euros.

Pour 2027, le ministre promet également de renforcer les moyens loués pendant la saison des feux, avec notamment un doublement annoncé du nombre d’hélicoptères et d’avions légers mobilisables. Les représentants des pompiers accueillent néanmoins cette programmation avec prudence : le syndicat FA/SPP-PATS estime que l’orientation est positive, tout en rappelant que seuls les crédits réellement votés et versés aux SDIS permettront de mesurer l’effort effectif. L’annonce ouvre donc une nouvelle étape dans la réforme du financement de la sécurité civile, alors que les départements alertent depuis plusieurs années sur l’augmentation du coût des interventions, des équipements et des charges de personnel.