Corée du Nord : Pyongyang tire un missile balistique en pleine remontée des tensions avec Séoul

La Corée du Nord a lancé un missile balistique depuis Wonsan, aggravant les tensions avec Séoul au lendemain de déclarations provocatrices de Kim Yo-jong. Ce tir, le quinzième depuis le début de l'année, suscite des préoccupations au sein des autorités sud-coréennes et américaines, qui renforcent leur coopération en matière de sécurité.

La Corée du Nord a procédé samedi 3 octobre au lancement d’un missile balistique depuis la région de Wonsan, sur sa côte est, a annoncé l’état-major interarmées sud-coréen. Le projectile a parcouru plus de 700 kilomètres avant de tomber en mer, selon les premières données communiquées par Séoul. Les autorités sud-coréennes et américaines poursuivent l’analyse de ses caractéristiques exactes, tandis que l’armée sud-coréenne a renforcé sa surveillance en coordination avec Washington et Tokyo.

Le tir intervient treize jours après un précédent lancement nord-coréen et dans un climat particulièrement tendu autour de la zone démilitarisée. Le 21 septembre, trois soldats sud-coréens avaient été blessés par l’explosion de mines près de la ligne de démarcation militaire. Séoul et le Commandement des Nations unies ont attribué ces engins à la Corée du Nord, estimant qu’ils avaient été posés au sud de la ligne de démarcation et qu’ils constituaient une violation de l’armistice de 1953. Pyongyang nie toute responsabilité et accuse au contraire la Corée du Sud d’avoir monté une « mise en scène ».

Séoul convoque une réunion de sécurité d’urgence

À la suite du lancement, le Bureau sud-coréen de la sécurité nationale a réuni ses responsables en urgence. La présidence sud-coréenne a dénoncé un tir contraire aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et demandé à Pyongyang d’y mettre fin. L’armée sud-coréenne n’a pas, dans un premier temps, identifié publiquement le modèle du missile. Selon Yonhap, les analystes n’excluent pas qu’il puisse s’agir d’un missile de portée intermédiaire lancé avec une trajectoire réduite, plutôt que d’un simple missile balistique à courte portée.

Cette nouvelle démonstration militaire intervient également au lendemain de déclarations particulièrement fermes de Kim Yo-jong, sœur de Kim Jong-un et figure influente du régime. Elle a rejeté les appels au dialogue lancés par le gouvernement sud-coréen et écarté toute perspective de rapprochement avec Séoul. Le président Lee Jae-myung tente pourtant depuis plusieurs mois de réduire les tensions et de rouvrir des canaux de communication intercoréens.

Quinze lancements balistiques depuis le début de l’année

Selon l’agence Yonhap, il s’agit du quinzième lancement balistique nord-coréen depuis le début de 2026. Le 20 septembre, Pyongyang avait déjà tiré deux missiles depuis Wonsan. Le régime avait ensuite présenté l’opération comme un essai d’une version améliorée d’un système hypersonique dérivé du Hwasong-11, destiné notamment à compliquer l’interception par les systèmes de défense antimissile.

Le contexte régional reste également marqué par le rapprochement militaire entre la Corée du Nord et la Russie, renforcé depuis la signature d’un accord de défense mutuelle en 2024. Parallèlement, les États-Unis cherchent toujours à rouvrir un canal de discussion avec Pyongyang, sans résultat concret à ce stade. Le nouveau tir du 3 octobre confirme en tout cas que la séquence actuelle reste dominée par la confrontation militaire et l’absence de dialogue entre les deux Corées.