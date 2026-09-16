Le Japon franchit le cap des 100 000 centenaires pour la première fois

Le Japon atteint un record avec 107 677 centenaires, dont 88 % de femmes, illustrant une longévité remarquable malgré une natalité en chute. Le pays fait face à une crise démographique, avec des prévisions d'une population réduite de 30 % d'ici 2070. Les efforts pour stimuler les naissances rencontrent des obstacles significatifs.

Le Japon compte désormais 107 677 personnes âgées de 100 ans ou plus, un record mondial absolu. Cette longévité exceptionnelle contraste avec une natalité en chute libre qui menace l’équilibre démographique du pays.

C’est une première dans l’histoire du pays : le nombre de centenaires au Japon a dépassé le seuil des 100 000, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé. Parmi ces 107 677 personnes, 88 % sont des femmes. La doyenne est Kishimoto Fuyo, 114 ans, originaire de Kyoto, tandis que le plus vieil homme est Kato Hikaru, 112 ans, natif de Kumamoto.

Le ministre de la Santé Kenichiro Ueno s’est dit « ravi que tant de personnes vivent longtemps, en bonne santé et de façon active », attribuant ces résultats aux progrès de la médecine et de la technologie. Il a toutefois averti que le pays devra relever le défi du maintien d’un système de protection sociale viable.

Les spécialistes expliquent cette longévité par plusieurs facteurs : une alimentation à base de poisson, de légumes et de riz, pauvre en graisses saturées, ainsi qu’un mode de vie actif. Les personnes âgées marchent régulièrement, utilisent les transports en commun, font du vélo et pratiquent des étirements. Des entreprises ont développé des produits adaptés à cette population vieillissante, comme des exosquelettes motorisés ou des lunettes à mise au point automatique.

Quand le Japon a commencé à recenser ses centenaires en 1963, il n’en dénombrait que 153. Ce chiffre a atteint 1 000 en 1981, puis 10 000 en 1998. Les données les plus récentes ont été publiées à l’approche de la fête nationale du « Respect des aînés », lors de laquelle le gouvernement remet à chaque nouveau centenaire une lettre personnelle et une coupe à saké traditionnelle.

Cette longévité record s’accompagne pourtant d’une crise démographique profonde. Le taux de fécondité a atteint un plancher historique de 1,14 enfant par femme l’an dernier, loin du seuil de 2,1 nécessaire au renouvellement de la population. Selon l’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale, le Japon pourrait ne compter que 87 millions d’habitants en 2070, soit une baisse de 30 % par rapport au pic de 128 millions atteint en 2008.

Les personnes de 65 ans et plus représentent aujourd’hui environ 30 % de la population ; elles pourraient en constituer près de 40 % d’ici à 2070. En 2025, la population totale a reculé dans 45 des 47 préfectures du pays, et le rythme de ce déclin s’accélère. Les autorités japonaises qualifient la situation de « crise existentielle » ; le Premier ministre Sanae Takichi parle d’une « urgence silencieuse ».

Les programmes gouvernementaux destinés à encourager les naissances n’ont pas produit les effets escomptés. Les experts invoquent des causes multiples : baisse du taux de mariage, entrée massive des femmes sur le marché du travail, coût croissant de l’éducation des enfants. L’immigration, bien qu’en hausse ces dernières années, reste marginale : les étrangers ne représentent que 3 % de la population, et les résistances à un accroissement de ce flux se renforcent.

La fiabilité des chiffres sur les centenaires mérite par ailleurs d’être nuancée. Un audit gouvernemental des registres d’état civil mené en 2010 avait révélé plus de 230 000 personnes recensées comme centenaires mais introuvables, certaines étant décédées depuis des décennies. Ces erreurs avaient été attribuées à des lacunes dans la tenue des registres, ainsi qu’à des soupçons de dissimulation de décès par des familles souhaitant continuer à percevoir les pensions de leurs proches.