L’inspecteur général du Pentagone confirme des pénuries de munitions liées à la guerre contre l’Iran

L'inspecteur général du Pentagone révèle des pénuries de munitions dues à la guerre contre l'Iran, contredisant les affirmations de Donald Trump sur des stocks « illimités ». Malgré les préoccupations soulevées, la Maison-Blanche maintient que les capacités militaires américaines sont suffisantes. Les coûts de la guerre s'élèvent à 33,4 milliards de dollars entre février et juin.

L’inspecteur général du département américain de la Défense a officiellement reconnu des « déficits » dans les stocks de munitions et des goulets d’étranglement dans leur réapprovisionnement, contredisant directement les déclarations répétées de Donald Trump.

Le constat est signé par le propre chien de garde indépendant du Pentagone : la guerre contre l’Iran a provoqué des « déficits d’inventaire stratégiques » en munitions. Le rapport révèle que les États-Unis ont dépensé plus de 22 milliards de dollars en armements entre février et juin, entraînant des pénuries que l’administration Trump s’est jusqu’ici refusée à admettre.

Donald Trump a pourtant affirmé à plusieurs reprises que les stocks américains étaient « pratiquement illimités », qualifiant les reportages contraires de « fake news ». Dans un long message publié le 3 septembre sur Truth Social, il assurait encore que les États-Unis « stockaient et se préparaient à toute éventualité ». Le secrétaire à la Défense Pete Hegseth avait lui aussi qualifié ces informations de « fausses » dans un message posté sur X le 4 août.

La Maison-Blanche n’a pas varié d’un iota après la publication du rapport. Sa porte-parole Anna Kelly a déclaré mardi que l’armée américaine disposait « de plus qu’assez de munitions, de munitions et de stocks pour servir tous les objectifs stratégiques du commandant en chef et au-delà ».

Le document de l’inspecteur général ne précise pas le nombre exact de munitions restantes, mais il pointe des « goulets d’étranglement dans la base industrielle » pour le réapprovisionnement. Le département de la Défense travaillerait désormais à « rationaliser les processus d’approvisionnement et les délais de production » afin de répondre rapidement à toute nouvelle contingence.

Ces conclusions font écho à une estimation publiée fin juillet par le Center for Strategic and International Studies, qui avait établi que les stocks de certains intercepteurs, notamment les missiles Patriot et le système THAAD, avaient été réduits de plus de moitié dans certains cas. Les forces américaines ont en effet consommé d’importantes quantités de systèmes d’attaque à longue portée et de défenses antimissiles pour intercepter les frappes iraniennes.

Sur le plan financier, les pertes en équipements s’élèvent à 3,7 milliards de dollars, auxquels s’ajoutent 7,4 milliards d’autres dépenses. Au total, la guerre a coûté 33,4 milliards de dollars (24,7 milliards de livres sterling) aux États-Unis entre le 28 février et le 30 juin. Le Bureau du budget du Congrès, dans une estimation distincte publiée mardi, chiffre la facture encore plus haut, à 38 milliards de dollars, en intégrant le remplacement des munitions consommées, les équipements perdus au combat, les heures de vol supplémentaires et les surcoûts en carburant.

Parmi les pertes matérielles figurent quatre chasseurs F-15E, un F-35 Joint Strike Fighter et trente drones MQ-9 détruits dans « diverses circonstances ».

Trump avait initialement prédit que le conflit se terminerait en quelques semaines. Il évoque désormais une fin possible « juste après » les élections de mi-mandat de novembre. La guerre reste impopulaire : un sondage Reuters/Ipsos publié début septembre indique que seulement 23 % des Américains, et à peine la moitié des républicains, estiment que les États-Unis se trouvent dans une position plus solide face à l’Iran qu’avant le début des hostilités.