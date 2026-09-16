Primaire à gauche : Royal, Glucksmann, Faure… les six candidats sur la ligne de départ officialisés ce mercredi

La primaire de la gauche social-démocrate réunit six candidats, dont Olivier Faure et Ségolène Royal, pour l'investiture présidentielle de 2027. Le premier tour se tiendra les 10 et 11 octobre, suivi d'un éventuel second tour les 17 et 18 octobre. Cette compétition testera les différentes visions de la gauche.

La primaire de la gauche sociale-démocrate tient enfin son casting. Sauf surprise lors de la validation officielle prévue ce mercredi matin, six candidats s’affronteront pour tenter de décrocher l’investiture pour la présidentielle de 2027 : Olivier Faure, Ségolène Royal, Philippe Brun, Jérôme Guedj, Raphaël Glucksmann et Emmanuel Maurel.

Quatre socialistes face à Glucksmann et Maurel

Les derniers prétendants ont confirmé mardi soir avoir réuni les soutiens nécessaires. Quatre candidats concourront sous les couleurs du Parti socialiste : son premier secrétaire Olivier Faure, l’ancienne candidate à la présidentielle Ségolène Royal et les députés Philippe Brun et Jérôme Guedj.

Ils retrouveront Raphaël Glucksmann, candidat de Place publique, ainsi qu’Emmanuel Maurel, représentant de la Gauche républicaine et socialiste. La commission d’organisation doit se réunir ce mercredi matin pour examiner les parrainages et officialiser définitivement les candidatures.

Plusieurs personnalités resteront finalement en dehors de la compétition. François Ruffin a notamment exprimé son amertume après avoir échoué à intégrer le processus, tandis que Matthieu Pigasse avait dénoncé les conditions dans lesquelles sa possible candidature avait été écartée. François Hollande, qui entretient toujours le suspense sur 2027, ne participera pas non plus à la primaire.

Premier tour les 10 et 11 octobre

Les six candidats disposeront désormais de moins d’un mois pour se départager. Le premier tour se déroulera les 10 et 11 octobre et, si aucun candidat ne l’emporte immédiatement, un second tour aura lieu les 17 et 18 octobre. Tous se sont engagés à soutenir ensuite le vainqueur pour la présidentielle.

La campagne télévisée commencera dès le 23 septembre sur LCI, où les prétendants seront confrontés à un panel de Français. Un débat réunissant les candidats est ensuite programmé en prime time le 1er octobre sur France 2 et France Inter, avant une dernière émission sur BFMTV quelques jours avant le scrutin.

Cette primaire doit permettre à l’espace social-démocrate de désigner son candidat face notamment à Jean-Luc Mélenchon, qui poursuit sa propre stratégie en dehors du processus. Mais elle constituera aussi un test pour le rapport de force interne à gauche : entre la ligne de Raphaël Glucksmann, celle d’Olivier Faure et les candidatures de Royal, Brun, Guedj et Maurel, six visions de la gauche vont désormais s’affronter ouvertement.