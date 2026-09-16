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Violences sexistes et sexuelles : Lecornu promet près de 1,5 milliard d’euros en 2027

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Violences sexistes et sexuelles : Lecornu promet près de 1,5 milliard d’euros en 2027
Violences sexistes et sexuelles : Lecornu promet près de 1,5 milliard d’euros en 2027

Sébastien Lecornu annonce un important effort budgétaire dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le Premier ministre a indiqué ce mardi que près de 1,5 milliard d’euros seraient consacrés en 2027 à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Une annonce qui intervient alors que le gouvernement prépare parallèlement un budget marqué par d’importantes économies.

Une future « loi intégrale »

L’annonce accompagne la préparation d’une « loi intégrale » consacrée aux violences sexistes et sexuelles, dont l’examen doit débuter à l’Assemblée nationale au début du mois d’octobre.

Le gouvernement entend notamment renforcer la prévention, la protection et l’accompagnement des victimes. Le texte doit rassembler différentes mesures jusqu’ici réparties entre plusieurs dispositifs et donner une nouvelle impulsion à la politique publique menée contre les violences faites aux femmes.

2,6 milliards pour la protection de l’enfance

Sébastien Lecornu a également annoncé que 2,6 milliards d’euros seraient consacrés à la protection de l’enfance en 2027. Le Premier ministre entend ainsi afficher plusieurs priorités sociales au moment où l’exécutif doit parallèlement réaliser plusieurs dizaines de milliards d’euros d’économies.

Ces annonces seront désormais scrutées dans le détail lors de la présentation du budget. Le gouvernement devra notamment préciser la part correspondant à de nouveaux crédits et leur répartition entre les différents ministères et dispositifs concernés.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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