Yonne : près de 269 000 tentatives d’intrusion informatique détectées en une semaine à la mairie de Joigny

Près de 269 000 tentatives d’intrusion informatique sont survenues en une semaine à la mairie de Joigny, impliquant 1 901 attaquants. Bien que les dispositifs de sécurité aient été efficaces, l'incident témoigne d'une menace cyber croissante pour les collectivités françaises, incitant à une vigilance accrue.

La ville de Joigny et la communauté de communes du Jovinien, qui regroupe environ 20 500 habitants dans l’Yonne, ont été confrontées à une importante série de tentatives d’intrusion informatique. En l’espace d’une semaine, les dispositifs de sécurité des collectivités ont enregistré 268 795 tentatives visant leurs systèmes d’information. Le maire de Joigny, Nicolas Soret, qualifie l’épisode de cyberattaque, tout en assurant qu’aucun équipement n’a été endommagé et qu’aucune donnée personnelle n’a été dérobée.

D’après les informations communiquées par l’élu, les opérations détectées provenaient de 97 376 adresses considérées comme malveillantes et auraient impliqué 1 901 attaquants distincts. Une seule source aurait concentré 109 232 tentatives. Certains des serveurs utilisés ont été localisés notamment en Russie, à Taïwan et en Roumanie, sans que leur localisation permette à elle seule d’établir la nationalité ou l’identité des personnes à l’origine des attaques. Les signalements nécessaires ont été transmis aux autorités compétentes.

Des collectivités confrontées à une menace permanente

La municipalité affirme avoir investi dans des outils capables de repérer les comportements suspects et les connexions provenant d’adresses IP déjà associées à des activités malveillantes. L’adjoint au maire Éric Apffel a décrit une succession d’attaques de faible ampleur, dont les protections informatiques ont permis de limiter les conséquences. Selon lui, l’un des auteurs présumés serait par ailleurs connu dans le milieu de la cybersécurité et aurait pu être repéré grâce à un pseudonyme et une adresse IP.

L’incident de Joigny intervient dans un contexte de multiplication des attaques visant les institutions et organismes publics français. La Direction générale des finances publiques et l’Association des maires de France ont notamment été ciblées ces dernières semaines. Le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information a récemment alerté sur l’apparition à grande échelle d’un nouveau volet de la menace cyber. À Joigny, Nicolas Soret estime désormais que les tentatives d’attaque constituent une situation « quasi permanente » à laquelle les collectivités doivent se préparer.