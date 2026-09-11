Présidentielle 2027 : Fabien Roussel appelle les Français à « occuper les ronds-points » face à la hausse de l’énergie

Un parfum de Gilets jaunes dans la campagne présidentielle. Depuis la Fête de l’Humanité, Fabien Roussel appelle les Français à se mobiliser face à la flambée des prix de l’énergie. Le candidat communiste à l’Élysée réclame une baisse immédiate de la TVA sur le gaz, l’électricité et l’essence et invite la population à « occuper les ronds-points ».

Face à la remontée des prix des carburants et du gaz, Fabien Roussel veut mettre la pression sur l’exécutif. « J’appelle les Français à occuper les ronds-points, à se mobiliser devant les sous-préfectures, devant Matignon, l’Élysée, devant le siège de Total », a lancé le secrétaire national du PCF. « Il faut que ça agisse vite et fort maintenant », insiste-t-il.

Le spectre des Gilets jaunes

Le choix des « ronds-points » n’est évidemment pas anodin. Ces lieux étaient devenus à partir de novembre 2018 le symbole du mouvement des Gilets jaunes, lui-même déclenché par la colère contre la hausse du prix des carburants avant de se transformer en vaste contestation sociale et politique. Huit ans plus tard, Fabien Roussel reprend donc l’un des symboles les plus marquants de cette mobilisation.

Le candidat communiste réclame parallèlement une « baisse immédiate de la TVA sur les prix du gaz et de l’électricité ainsi que l’essence ». Une offensive qui intervient alors que le gouvernement reconnaît lui-même la forte pression exercée par les prix de l’énergie sur le pouvoir d’achat. L’exécutif privilégie pour l’instant des aides ciblées et invoque les contraintes budgétaires pour écarter des mesures générales particulièrement coûteuses.

Déjà officiellement lancé dans la course à l’Élysée avec un « projet de rupture », Fabien Roussel semble ainsi vouloir placer le pouvoir d’achat au cœur de son début de campagne. En appelant directement à investir les ronds-points, le candidat du PCF cherche surtout à faire sortir la contestation des seuls débats parlementaires : huit ans après les Gilets jaunes, il mise à son tour sur la rue pour contraindre le pouvoir à agir.