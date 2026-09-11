Primaire PS-Place publique : Carole Delga ferme la porte à François Ruffin

Carole Delga refuse la participation de François Ruffin à la primaire du PS, insistant sur le respect des règles votées par les militants. Elle soutient Raphaël Glucksmann et souligne les divisions stratégiques au sein du Parti socialiste concernant l'élargissement du périmètre de la consultation, centralisant ainsi la polémique autour de la candidature de Ruffin.

François Ruffin pourra-t-il finalement participer à la primaire de la gauche sociale-démocrate ? Pour Carole Delga, la réponse est non. La présidente socialiste de la région Occitanie, soutien de Raphaël Glucksmann, demande à Olivier Faure de respecter les règles adoptées par les militants du PS et refuse que celles-ci soient modifiées en cours de route.

La question de François Ruffin continue d’empoisonner la préparation de la primaire. Alors que le député de la Somme souhaite pouvoir participer au scrutin et que certains socialistes plaident pour un élargissement, Carole Delga rappelle que le périmètre de la consultation a déjà été défini. « Ce n’est pas Raphaël Glucksmann qui ne veut pas. C’est qu’il y a des règles qui ont été votées par les militants du Parti socialiste », a-t-elle expliqué.

« On ne peut pas balayer ce vote démocratique »

Pour la présidente de la région Occitanie, François Ruffin et son mouvement ne font pas partie du « pôle socialiste européen » retenu pour participer à la primaire. Elle rappelle qu’environ 15 000 militants socialistes se sont exprimés sur les modalités du scrutin et considère qu’il serait désormais incohérent de modifier les règles pour permettre l’entrée de nouveaux candidats.

Carole Delga interpelle directement Olivier Faure. Selon elle, le premier secrétaire du PS doit appliquer la décision des militants plutôt que chercher à élargir après coup la compétition. « Le principe d’une campagne, c’est quand même d’être honnête et d’être conforme à ce qui a été voté par les militants socialistes », insiste-t-elle.

Delga défend Glucksmann

Cette bataille intervient alors que Carole Delga a clairement choisi son camp pour 2027. Elle soutient Raphaël Glucksmann, qu’elle considère comme le meilleur candidat de la gauche pour accéder à l’Élysée. Elle rejette également l’idée selon laquelle le dirigeant de Place publique chercherait personnellement à empêcher François Ruffin de concourir.

La polémique révèle néanmoins les profondes divergences stratégiques qui traversent le Parti socialiste. Certains souhaitent élargir la primaire pour maximiser les chances d’un rassemblement à gauche, tandis que le camp Glucksmann-Delga refuse de changer les règles établies. À quelques semaines du scrutin, la candidature Ruffin devient ainsi l’un des principaux points de friction de la primaire.