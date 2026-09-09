Présidentielle 2027 : cent responsables socialistes veulent ouvrir la primaire à Ruffin et Tondelier

Une centaine de responsables et d’élus socialistes demandent l’élargissement de la primaire organisée par le Parti socialiste et Place publique pour désigner leur candidat à l’élection présidentielle de 2027. Dans une lettre ouverte, ils proposent notamment d’accueillir François Ruffin, Marine Tondelier et l’homme d’affaires Matthieu Pigasse.

Les signataires, parmi lesquels figurent des parlementaires, des responsables fédéraux et des élus locaux, estiment que toute personnalité appartenant à leur espace politique devrait pouvoir participer à condition d’accepter les règles et de respecter le résultat. Ils affirment ne soutenir aucun candidat en particulier, mais vouloir offrir un choix plus large aux électeurs de gauche.

Raphaël Glucksmann ferme la porte

François Ruffin s’est déclaré prêt à rejoindre la compétition, mais Raphaël Glucksmann refuse pour le moment toute modification du périmètre. Le dirigeant de Place publique rappelle que les militants socialistes ont déjà validé le cadre actuel et estime qu’il n’est pas possible de « changer les règles en cours de jeu ».

Cette opposition ouvre un nouveau débat stratégique au sein d’une gauche déjà très fragmentée. Les partisans de l’élargissement présentent le rassemblement comme une nécessité face au risque d’une victoire de l’extrême droite en 2027. Le premier tour de la primaire PS-Place publique doit se tenir les 9 et 10 octobre, avant un éventuel second tour organisé les 16 et 17 octobre.