POLITIQUE Présidentielle 2027

Présidentielle 2027 : Hervé Morin lance une pétition pour imposer une primaire de la droite et du centre

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Présidentielle 2027 : Hervé Morin lance une pétition pour imposer une primaire de la droite et du centre
Présidentielle 2027 : Hervé Morin lance une pétition pour imposer une primaire de la droite et du centre

Hervé Morin veut éviter la dispersion des candidatures à droite et au centre. Le président de la région Normandie a lancé une pétition en faveur d’une primaire commune pour désigner un candidat unique à la présidentielle de 2027. Selon lui, plus de 500 maires ont déjà signé cet appel.

« Il nous faut aujourd’hui une primaire face à la multiplicité des candidats pour qu’il n’y ait qu’un seul candidat », affirme Hervé Morin. L’ancien ministre estime que la droite et le centre ne peuvent pas se présenter divisés au premier tour au risque de compromettre leurs chances d’accéder au second.

Il défend l’idée d’un socle politique commun autour de « l’économie de marché », de la construction européenne, de la responsabilité et de l’efficacité de l’action publique. Selon lui, malgré leurs différences, les différents prétendants de cet espace partagent suffisamment de principes pour pouvoir se départager dans une compétition organisée.

Une primaire à l’automne pour un candidat unique en décembre

Hervé Morin constate qu’« il n’y a pas aujourd’hui un candidat qui se détache » clairement et estime donc nécessaire de mettre en place une procédure de sélection. Il propose qu’une primaire soit organisée à l’automne afin qu’un candidat unique puisse être désigné d’ici décembre.

L’objectif affiché est de présenter une candidature capable de se qualifier pour le second tour et d’offrir une alternative aux projets du Rassemblement national et de La France insoumise, qu’Hervé Morin qualifie de « démagogiques ».

Pour donner du poids à son initiative, il appelle désormais élus et sympathisants à signer et partager sa pétition. « Rejoignez les 500 maires qui ont signé d’ores et déjà l’appel à cette candidature unique », lance-t-il.

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