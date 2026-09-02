Kylian Mbappé ciblé par un projet d’enlèvement: un suspect de 18 ans préparait des attaques contre 26 personnes fortunées

Kylian Mbappé figure parmi 26 personnalités ciblées par un projet d’enlèvement, orchestré par un jeune Franco-Suisse de 18 ans, déjà détenu. Les enquêteurs surveillent ses communications depuis la prison, cherchant à établir l'ampleur des menaces. Bien que Mbappé ne semble pas avoir été directement approché, l'affaire soulève des inquiétudes autour de sa sécurité.

Kylian Mbappé a été visé par un inquiétant projet d’enlèvement. Le nom du capitaine de l’équipe de France figurait parmi une liste de 26 personnes fortunées que des malfaiteurs envisageaient de prendre pour cibles. L’enquête a conduit les policiers de la brigade de répression du banditisme de Paris jusqu’à un jeune Franco-Suisse de 18 ans, Clément L., surnommé « Lester Z », déjà incarcéré et désormais soupçonné d’avoir participé à la préparation de plusieurs agressions et enlèvements en région parisienne.

L’affaire prend une dimension particulière avec la présence de Kylian Mbappé parmi les cibles potentielles. À 27 ans, le capitaine des Bleus est l’une des personnalités françaises les plus connues et les mieux rémunérées au monde.

Une liste de 26 cibles découverte par les enquêteurs

Les investigations ont débuté après une tentative d’agression commise le 25 avril à Neuilly-sur-Seine contre un horloger. Les policiers ont progressivement remonté la piste d’un groupe soupçonné d’avoir préparé ou organisé plusieurs attaques à domicile et projets d’enlèvement entre le 11 avril et le 19 août.

L’exploitation de deux téléphones saisis au cours de l’enquête a permis aux policiers de découvrir une liste particulièrement inquiétante. Elle comprenait 26 adresses correspondant à des personnes considérées comme fortunées : commerçants, chefs d’entreprise, personnalités du monde de la musique et du football.

Parmi ces noms figurait celui de Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid. Une source judiciaire a confirmé la nature des projets attribués au groupe : « Il voulait aussi s’en prendre à un rappeur et au footballeur Kylian Mbappé. »

Le suspect aurait continué à tout organiser depuis sa cellule

L’un des aspects les plus étonnants de l’affaire concerne le profil du principal suspect. Clément L., âgé de seulement 18 ans et de nationalité franco-suisse, était déjà détenu au centre pénitentiaire de Villepinte.

Son incarcération ne l’aurait pourtant pas empêché de communiquer avec l’extérieur. Les enquêteurs le soupçonnent d’avoir utilisé Snapchat depuis sa cellule sous le pseudonyme « Lester Z » pour rester en contact avec plusieurs complices et participer à l’organisation des opérations.

Le jeune homme est déjà connu de la justice. Son casier comporte notamment des condamnations dans des affaires liées aux stupéfiants et à un vol avec violence. Il était également impliqué dans une procédure pour proxénétisme. Le 19 août, il a été interpellé à la sortie du tribunal de Bobigny, où il devait comparaître dans cette dernière affaire avant le renvoi de son procès.

Liens en plastique et cinq iPhone retrouvés

Un deuxième suspect a également été arrêté. Les enquêteurs le soupçonnent notamment d’être propriétaire d’un véhicule utilisé pour transporter des individus impliqués dans l’attaque de Neuilly-sur-Seine. Les perquisitions ont permis de retrouver plusieurs éléments susceptibles d’intéresser les policiers, notamment des liens en plastique ainsi que cinq iPhone. Clément L. a été mis en examen le 21 août à Nanterre pour vol en bande organisée. Il a ensuite été écroué et placé à l’isolement.

Le dossier dépasse donc largement le seul cas de Kylian Mbappé. Les policiers cherchent désormais à déterminer quelles attaques ont réellement été préparées, le rôle exact de chaque suspect et jusqu’où avaient progressé les projets concernant chacune des 26 personnes répertoriées.

« Je sais que les faits sont graves »

Le principal suspect conteste être le cerveau du groupe. Il se présente comme un intermédiaire qui aurait fait le lien entre un commanditaire et les personnes chargées de passer à l’action.

Devant la chambre de l’instruction, ce mercredi 2 septembre, il a demandé à quitter l’isolement et évoqué son souhait de reprendre une vie normale : « Je sais que les faits sont graves. Mais je suis placé à l’isolement. Je suis entouré de fous et de terroristes et je ne crois pas que cela va m’améliorer. Je veux vraiment devenir cuisinier, c’est un rêve depuis que je suis tout petit. »

La justice n’a pas été convaincue. Son maintien en détention a été décidé. L’avocat général a également insisté sur la gravité des faits reprochés au jeune homme : « Ce garçon était déjà en prison pour des faits graves et on le retrouve dans une nouvelle affaire concernant un rappeur et un footballeur de renom. Il n’y a que l’isolement en prison qui peut lui faire comprendre les choses puisqu’il mène une vie déconstruite et criminelle. »

Mbappé de nouveau concerné par une affaire sensible

Pour Kylian Mbappé, rien n’indique à ce stade qu’il ait été directement approché par les suspects ou qu’un passage à l’acte contre lui ait été engagé. La découverte de son nom parmi les cibles potentielles montre néanmoins qu’il faisait partie des personnalités auxquelles le groupe se serait intéressé.

Le capitaine de l’équipe de France avait déjà été confronté cet été à une affaire sans rapport avec celle-ci. Après des propos tenus à son encontre à l’issue de France-Paraguay pendant la Coupe du monde, le parquet de Paris avait ouvert une enquête après une plainte de la Fédération française de football.

Sur le terrain, l’année 2026 a également été particulièrement mouvementée pour l’attaquant. Après avoir connu une période très compliquée avec le Real Madrid, Mbappé a retrouvé l’équipe de France cet été et est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Bleus.

Cette fois, l’affaire est d’une tout autre nature. Les enquêteurs doivent notamment déterminer pourquoi le nom de Kylian Mbappé figurait dans les téléphones exploités, quelles informations avaient été réunies à son sujet et si un plan précis avait déjà été préparé pour s’en prendre au joueur.