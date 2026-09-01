Sous pression, Patrick Bruel annule sa tournée d’automne: «Je fais le choix de l’apaisement»

Patrick Bruel annule sa tournée d'automne, répondant à la pression entourant des accusations de violences sexuelles dont il se dit innocent. Dans un message, il exprime son choix de l’apaisement pour préserver ses équipes et son public, tout en réaffirmant sa détermination à se défendre juridiquement.

Patrick Bruel ne remontera finalement pas sur scène en octobre. Après avoir maintenu jusqu’ici sa tournée anniversaire Alors regarde 35, le chanteur a annoncé ce mardi 1er septembre l’annulation de l’ensemble des concerts prévus à partir d’octobre. Une décision prise alors que plusieurs dates faisaient l’objet de contestations et que l’artiste est mis en examen dans le cadre d’une enquête portant sur des accusations de violences sexuelles, qu’il conteste.

Dans un long message publié sur son compte Instagram, Patrick Bruel explique avoir longtemps espéré pouvoir assurer ces concerts. « J’ai profondément souhaité que cette tournée, prévue à partir d’octobre, puisse avoir lieu. Si j’ai voulu jusqu’ici la maintenir, ce n’était ni un défi, ni une provocation. »

Plus de 150 000 spectateurs attendaient cette tournée

Cette tournée devait célébrer les 35 ans de l’album Alors regarde. Ces dernières semaines, Patrick Bruel avait décidé de maintenir ses concerts malgré les accusations et les difficultés entourant leur préparation⁠.

Le chanteur affirme avoir également pensé aux équipes mobilisées autour du spectacle. « Une tournée, ce n’est jamais seulement un artiste. Ce sont près d’une centaine de personnes. Des femmes et des hommes qui travaillent depuis des mois à la réussite de ces concerts. » Plus de 150 000 personnes attendaient, selon lui, ce rendez-vous organisé autour des 35 ans de l’un de ses albums les plus célèbres.

Mais Patrick Bruel estime désormais que la situation autour de ses concerts a changé. « Mais je constate qu’aujourd’hui, cette tournée est devenue autre chose. Elle est devenue l’incarnation d’un débat qui la dépasse. » Sa conclusion est sans ambiguïté : « J’ai donc pris la décision d’annuler ces concerts. »

« La justice ne m’y oblige en rien »

Patrick Bruel insiste sur le caractère volontaire de cette annulation. « Cette décision ne signifie en aucun cas que je renonce à me défendre. Je la prends librement. La justice ne m’y oblige en rien. Et personne d’autre du reste. »

Depuis plusieurs mois, des collectifs féministes réclamaient l’annulation de certains de ses concerts⁠, faisant monter la pression autour de plusieurs étapes de sa tournée.

Le chanteur explique désormais ne plus vouloir exposer son public et ses équipes aux tensions entourant ses apparitions. « Je refuse que le public et les équipes soient pris à partie, dans un débat qui n’a rien à faire dans une salle de concert. Et surtout, je refuse de leur faire courir le moindre risque. » Patrick Bruel résume sa décision en quelques mots : « Alors je fais le choix de l’apaisement. »

Ce n’est pas la première série de concerts supprimée de son calendrier. Patrick Bruel avait déjà annulé sa tournée des festivals prévue pendant l’été⁠. Ses concerts programmés à Québec avaient également été annulés⁠.

Patrick Bruel continue de clamer son innocence

Dans sa déclaration, Patrick Bruel consacre une large partie de son message à sa situation judiciaire. « Depuis le début de cette affaire, je respecte le droit. Je respecte la justice. » Il demande que la procédure puisse suivre son cours et affirme que les magistrats sont les seuls à pouvoir établir les faits. « Seule la justice connaît le détail des faits, seule la justice connaît le dossier, seule la justice dira la vérité de ces affaires. » Patrick Bruel rejette toujours les accusations portées contre lui. « Je ne suis pas l’homme que certains imaginent ou décrivent aujourd’hui. Je ne suis pas cet homme-là. Je ne laisserai pas dire certaines choses sans les contester, pour une raison simple : elles sont fausses. »

Plusieurs procédures judiciaires ont concerné le chanteur ces derniers mois. Flavie Flament a notamment déposé plainte pour viol pour des faits qu’elle affirme avoir subis en 1991⁠. Une enquête a également été ouverte en Belgique⁠.

Après une garde à vue en juin⁠, Patrick Bruel a été mis en examen dans l’enquête portant sur plusieurs accusations de violences sexuelles⁠. Il reste présumé innocent.

« Je me défendrai, je me battrai »

L’annulation de la tournée ne signifie donc pas, selon Patrick Bruel, qu’il renonce à contester les faits qui lui sont reprochés. « Je me défendrai, je me battrai pour que mon innocence soit reconnue. Je continuerai de répondre à toutes les questions de la justice, qui doit pouvoir travailler sereinement, loin du bruit et loin des pressions. »

Dans le même temps, le chanteur affirme prendre au sérieux ce qui est dit à son sujet et poursuivre une réflexion personnelle. « Je sais aussi que cette situation m’oblige à m’interroger, à poursuivre une réflexion personnelle, profonde, et à entendre certaines choses avec toute l’attention qu’elles exigent. Je le fais. Je le ferai. »

Un dernier message adressé à son public

Patrick Bruel remercie enfin ceux qui le soutiennent, mais aussi ceux qui expriment leur désaccord avec respect. Il s’adresse directement aux spectateurs qui attendaient son retour sur scène : « Je sais ce que représente l’annulation de ces rendez-vous. Je le sais tout autant que vous… Mais je sais aussi qu’il y aura des lendemains ensemble. Prenez soin de vous. » Et conclut simplement : « À bientôt. »

Après l’annulation de ses festivals estivaux, Patrick Bruel renonce donc également à sa tournée d’automne. Un nouveau coup d’arrêt pour le chanteur, qui assure parallèlement vouloir poursuivre sa défense devant la justice et obtenir la reconnaissance de son innocence.