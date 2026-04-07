Patrick Bruel : des collectifs féministes demandent l’annulation de ses concerts après les accusations de viol

Patrick Bruel voit sa tournée 2026 entrer dans une zone de fortes turbulences. Depuis la mi-mars, le chanteur est accusé de violences sexuelles par au moins neuf femmes, tandis que trois plaintes ont été déposées, dont l’une pour viol. Une quarantaine de concerts sont prévus d’ici la fin de l’année en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, dans le cadre de la tournée Alors Regarde 35, lancée pour les 35 ans de l’album Alors Regarde.

À Salon-de-Provence, le collectif Salon Féministe demande la déprogrammation du concert du 4 juillet

La première contestation en France est apparue à Salon-de-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, où Patrick Bruel doit se produire le 4 juillet au château de l’Empéri. Le collectif Salon Féministe a adressé une lettre ouverte au maire pour réclamer l’annulation de l’événement. Le texte affirme : « Laisser se produire (et donc être célébré) un artiste mis en cause revient à affirmer que les violences faites aux femmes sont moins importantes que la carrière d’un homme potentiellement agresseur, c’est un affront à toutes les victimes et celles qui se battent à leurs côtés ». Le collectif ajoute : « Nous vous demandons donc d’annuler ce concert, dans un geste fort de soutien aux victimes et d’affirmation que chaque femme sera entendue et crue ici, à Salon. Victimes, on vous croit ».

De son côté, la mairie a déjà fait savoir qu’il n’y avait pas lieu d’annuler le concert, Patrick Bruel n’ayant pas été jugé. L’organisateur de la date tient la même ligne et défend le maintien du spectacle, estimant que « Patrick Bruel bénéficie de la présomption d’innocence. Mettre quelqu’un au pilori sans que la justice ait tranché, ce n’est pas possible ».

En Suisse aussi, des collectifs féministes se mobilisent contre plusieurs dates de la tournée

La contestation dépasse le cadre français. À Fribourg, le collectif Grève féministe Fribourg s’est opposé à la venue du chanteur au Bellarena festival, où il est annoncé le 26 juin. Le collectif demande son retrait de l’affiche, mais pour l’heure, les concerts prévus en Suisse romande restent maintenus, notamment à Pully, Fribourg et Genève.

En Belgique, la date du 28 juin au Bastogne Summer Festival est maintenue à ce stade

En Belgique, Patrick Bruel est toujours annoncé le 28 juin au Bastogne Summer Festival, une date présentée par le festival comme sa date exclusive dans le pays cet été. Interrogé par Sud Info, le maire de Bastogne a déclaré « qu’une accusation, aussi grave soit-elle, n’est pas un jugement ».

Pour rappel, l’affaire a pris un tournant public le 18 mars, lorsque Mediapart a publié une enquête reposant sur les récits de huit femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits présumés survenus entre 1992 et 2019. Le média précise que l’une d’elles était mineure au moment des faits qu’elle dénonce. Dans la foulée, une source proche du dossier et du parquet de Saint-Malo a indiqué que le chanteur faisait l’objet d’une enquête pour viol et qu’il était aussi visé par une plainte pour tentative de viol et agression sexuelle.

Quelques jours plus tard, Le Parisien a révélé une troisième plainte. Déposée le 24 mars, elle émane de Karine Viseur, attachée de presse belge, qui accuse l’artiste d’une agression sexuelle en 2010. Patrick Bruel, de son côté, conteste les accusations. Par la voix de son avocat, il affirme n’avoir « jamais cherché à contraindre quiconque à un acte sexuel » et nie toute « violence » ou « contrainte ».