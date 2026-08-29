Le journal britannique Metro présente ses excuses à J.K. Rowling pour l’avoir accusé de négationnisme

Le quotidien britannique Metro a présenté ses excuses à J.K. Rowling après l’avoir accusée à tort de négationnisme de la Shoah, suite à ses publications sur les personnes transgenres. Le journal a reconnu que ces commentaires ne justifiaient pas une telle accusation, retirant la formulation litigieuse et publiant une correction.

Le quotidien britannique Metro a présenté ses excuses à J.K. Rowling après l’avoir accusée à tort de négationnisme de la Shoah. Cette affirmation figurait dans un article consacré à la prochaine adaptation télévisée de la saga Harry Potter.

L’accusation faisait référence à des publications diffusées par l’écrivaine sur les réseaux sociaux en 2024. J.K. Rowling y contestait certaines affirmations relatives au traitement des personnes transgenres sous le régime nazi. Le journal a depuis reconnu que ces commentaires ne permettaient pas de lui attribuer une position négationniste.

Une accusation entièrement retirée

Metro a supprimé la formulation litigieuse de son article et publié une correction. Le quotidien a également diffusé des excuses distinctes sur sa page d’accueil, reconnaissant que l’accusation était fausse et qu’elle n’aurait jamais dû être publiée.

L’incident intervient dans un contexte de controverses récurrentes autour des prises de position de J.K. Rowling sur le sexe et l’identité de genre. Régulièrement critiquée par des militants et certaines personnalités du monde culturel, l’autrice demeure particulièrement présente dans le débat public britannique. Dans cette affaire, le journal a toutefois retiré son accusation sans réserve.