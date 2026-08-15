Favoritisme ? Patrick Bruel autorisé à quitter la France un mois seulement après sa mise en examen

Le contrôle judiciaire de Patrick Bruel, mis en examen pour des infractions graves, a été partiellement assoupli, lui permettant de quitter la France. Cette décision, contestée par le parquet de Nanterre, est actuellement en appel. Bruel continue de faire face à plusieurs accusations de violences sexuelles.

Le contrôle judiciaire de Patrick Bruel a été partiellement allégé. Le chanteur, mis en examen le 10 juin 2026 pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel, est désormais autorisé à quitter le territoire français. L’interdiction qui lui avait été imposée lors de sa mise en examen a été levée par un juge d’instruction le 21 juillet, soit 41 jours plus tard. Le parquet de Nanterre conteste cette décision et a fait appel.

L’interdiction de quitter la France levée le 21 juillet

Les avocats de Patrick Bruel ont demandé une mainlevée partielle de son contrôle judiciaire, portant précisément sur l’interdiction de quitter le territoire national. Le juge d’instruction a accepté cette demande le 21 juillet 2026. Depuis cette date, Patrick Bruel peut donc se rendre légalement à l’étranger malgré la poursuite de l’instruction judiciaire. Plusieurs personnes ont d’ailleurs affirmé l’avoir croisé cet été hors de France, notamment dans un aéroport et dans un hôtel.

Le parquet juge la décision « injustifiée » et « excessive »

Le parquet de Nanterre s’oppose à cet assouplissement. Il a interjeté appel de l’ordonnance du juge d’instruction, estimant la décision « injustifiée » et « excessive ». La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles est désormais saisie et devra se prononcer sur cet appel. Dans l’attente, la levée décidée le 21 juillet permet toujours à Patrick Bruel de voyager à l’étranger.

Un contrôle judiciaire imposé après 48 heures de garde à vue

Patrick Bruel avait été placé en garde à vue le 8 juin avant d’être présenté, deux jours plus tard, à plusieurs juges d’instruction. Le parquet avait alors demandé son placement en détention provisoire. Cette demande n’avait pas été suivie. Le chanteur était ressorti libre, mais placé sous contrôle judiciaire, avec plusieurs obligations particulièrement strictes. Il lui était notamment interdit de quitter la France, d’entrer en contact avec les plaignantes et leurs proches et de fréquenter des salons de massage. Il devait également justifier d’un suivi psychologique et verser un cautionnement de 500 000 euros. La décision du 21 juillet concerne spécifiquement l’interdiction de quitter le territoire. Aucune levée générale du contrôle judiciaire n’a été annoncée.

Mis en examen dans quatre dossiers

Patrick Bruel est mis en examen dans quatre dossiers pour des faits présumés dénoncés par quatre femmes. Les qualifications retenues comprennent notamment le viol, la tentative de viol, l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel. Il a par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté dans quatre autres dossiers. Depuis le début de l’affaire au printemps 2026, près d’une trentaine de femmes ont publiquement mis en cause le chanteur pour des faits de violences sexuelles et sexistes présumés. Plusieurs plaintes supplémentaires ont également été déposées après sa mise en examen, dont des plaintes pour viol, tentative de viol et agression sexuelle. (Mediapart)

Patrick Bruel conteste les accusations

Patrick Bruel nie les faits qui lui sont reprochés et conteste avoir exercé une contrainte ou des violences sexuelles. Ses avocats n’ont pas souhaité commenter l’allègement de son contrôle judiciaire. L’instruction se poursuit à Nanterre. La levée de l’interdiction de quitter le territoire ne modifie ni les mises en examen prononcées contre le chanteur ni son statut dans les autres dossiers.