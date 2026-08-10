Kim Kardashian cambriolée : un homme arrêté au domicile de la star après avoir dérobé des objets et une voiture

Kim Kardashian a récemment subi un cambriolage à son domicile de Hidden Hills, où un homme de 27 ans a été arrêté après avoir volé divers objets et une voiture. Ni Kardashian ni ses enfants n'étaient présents lors des faits, et l'enquête se concentre sur les circonstances de cette intrusion dans une résidence sécurisée.

Kim Kardashian a de nouveau été la cible d’un cambriolage. Un homme de 27 ans a été arrêté dimanche 9 août au domicile de la star américaine à Hidden Hills, dans le comté de Los Angeles. Il est soupçonné d’avoir pénétré sur sa propriété, dérobé plusieurs objets et pris un véhicule avant d’être interpellé. Kim Kardashian et ses enfants n’étaient pas présents au moment des faits. Aucun blessé n’est à déplorer.

Un homme surpris sur la propriété de Kim Kardashian

Les faits se sont déroulés dimanche après-midi dans la résidence de Kim Kardashian à Hidden Hills, une communauté privée et sécurisée située près de Calabasas, en Californie. Les forces de l’ordre ont été alertées peu avant 16 heures. Un agent de sécurité aurait repéré un homme sur la propriété, alors qu’il était en train de charger plusieurs objets dans un véhicule. Des policiers du Los Angeles County Sheriff’s Department se sont rapidement rendus sur place. Un homme âgé de 27 ans a alors été interpellé. Le suspect, dont l’identité n’a pas été rendue publique, a été placé en détention pour suspicion de cambriolage.

Des objets volés et une voiture emportée

Le suspect ne se serait pas contenté de prendre des objets dans la propriété. Il est également soupçonné d’avoir dérobé un véhicule qui se trouvait sur place et de l’avoir conduit dans le quartier. La voiture a ensuite été ramenée sur la propriété. Son propriétaire exact reste à préciser : le véhicule pourrait appartenir à Kim Kardashian ou à un membre de son personnel. Aucune arme n’a été retrouvée sur le suspect et personne n’a été blessé lors de son arrestation.

Kim Kardashian et ses enfants étaient absents

Kim Kardashian ne se trouvait pas dans sa maison lorsque l’homme y a pénétré. Ses enfants étaient également absents. La propriété de Hidden Hills est actuellement en travaux et la star réside temporairement ailleurs avec sa famille. Plusieurs de ses véhicules seraient néanmoins restés sur place. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer précisément comment l’homme a réussi à pénétrer dans cette propriété située au sein d’une résidence particulièrement sécurisée.

Près de dix ans après le braquage de Paris

Cette nouvelle affaire survient près de dix ans après le spectaculaire braquage dont Kim Kardashian avait été victime à Paris dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016. Alors qu’elle séjournait dans la capitale française pour la Fashion Week, plusieurs hommes avaient pénétré dans la résidence de luxe où elle logeait, dans le VIIIe arrondissement. La star avait été menacée avec une arme, ligotée et bâillonnée. Les braqueurs étaient repartis avec plusieurs millions d’euros de bijoux, dont une bague d’une très grande valeur. Kim Kardashian avait ensuite raconté avoir pensé qu’elle allait mourir pendant l’agression. En 2025, huit personnes ont été reconnues coupables à Paris dans le dossier de ce braquage.

Un suspect de 27 ans désormais en détention

Les circonstances de cette nouvelle intrusion sont très différentes de celles du braquage parisien. Kim Kardashian n’a cette fois jamais été confrontée à l’homme arrêté et aucune violence n’a été signalée. Le suspect de 27 ans reste accusé d’avoir pénétré illégalement sur la propriété, pris différents objets et utilisé un véhicule qui s’y trouvait. L’enquête doit désormais établir le déroulement précis des faits et déterminer comment il a réussi à accéder au domicile de Kim Kardashian.