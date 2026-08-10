Meurtre de Tupac Shakur : 30 ans après, le procès de Duane «Keffe D» Davis s’ouvre à Las Vegas

Près de 30 ans après l’assassinat de Tupac Shakur, l’un des dossiers criminels les plus célèbres de l’histoire de la musique américaine revient devant la justice. Le procès de Duane « Keffe D » Davis, seul homme jamais inculpé pour le meurtre du rappeur, débute ce lundi 10 août 2026 à Las Vegas avec la sélection du jury. L’accusé, âgé de 63 ans, plaide non coupable. Tupac Shakur avait été mortellement blessé par balles dans la nuit du 7 septembre 1996, alors qu’il se trouvait à bord d’une BMW conduite par Marion « Suge » Knight. Le rappeur de 25 ans avait succombé à ses blessures 6 jours plus tard, le 13 septembre. Pendant près de 3 décennies, aucune personne n’avait été jugée pour sa mort.

Duane « Keffe D » Davis, seul homme inculpé dans l’affaire

Duane Davis est poursuivi pour meurtre avec une arme mortelle dans le cadre d’une action destinée, selon l’accusation, à promouvoir ou aider un gang. Les procureurs ne l’accusent pas nécessairement d’avoir lui-même tiré sur Tupac Shakur. Ils soutiennent qu’il a joué un rôle central dans l’organisation de l’attaque et qu’il se trouvait dans la Cadillac blanche depuis laquelle les coups de feu ont été tirés. Davis a été arrêté en septembre 2023, après une relance spectaculaire d’une enquête longtemps considérée comme une affaire non résolue. Il est depuis détenu et a toujours contesté l’accusation de meurtre. Le procès devait initialement avoir lieu bien plus tôt. Plusieurs reports ont finalement conduit la justice du Nevada à fixer son ouverture au 10 août 2026, afin notamment de laisser davantage de temps à la défense pour examiner un dossier particulièrement volumineux.

Une bagarre quelques heures avant le meurtre

Au cœur de l’accusation figure une altercation qui s’est produite quelques heures avant la fusillade. Le 7 septembre 1996, Tupac Shakur assiste au combat de boxe opposant Mike Tyson à Bruce Seldon au MGM Grand de Las Vegas. Après le combat, une bagarre éclate dans l’hôtel. Tupac et plusieurs membres de son entourage s’en prennent à Orlando Anderson, neveu de Duane Davis et membre des South Side Compton Crips. Une partie de l’affrontement est enregistrée par les caméras de surveillance. Pour l’accusation, cette agression constitue l’élément déclencheur de ce qui se produit quelques heures plus tard. Tupac quitte ensuite les lieux avec Suge Knight. Vers 23h15, leur BMW est arrêtée à un feu rouge près du Strip de Las Vegas lorsqu’une Cadillac blanche arrive à sa hauteur. Plusieurs coups de feu sont tirés. Tupac est atteint à plusieurs reprises. Suge Knight est également blessé.

Les déclarations de « Keffe D » au cœur du procès

L’une des particularités de cette affaire tient aux nombreuses déclarations faites au fil des années par Duane Davis lui-même. Davis a publiquement évoqué à plusieurs reprises la nuit du meurtre. Dans ses interviews et dans ses mémoires, Compton Street Legend, publiées en 2019, il a notamment raconté avoir été présent dans la Cadillac. Ces déclarations devraient désormais occuper une place importante devant les jurés. La juge Carli Kierny a autorisé l’accusation à utiliser le livre de Davis pendant le procès. La défense avait tenté d’en empêcher l’utilisation. Elle avait également demandé l’exclusion d’un entretien accordé par Davis aux enquêteurs en 2008, en affirmant que celui-ci avait été réalisé dans le cadre d’un accord lui garantissant que ses propos ne seraient pas utilisés contre lui. Fin juillet, la juge a néanmoins estimé que cet entretien pouvait être présenté au jury.

Un entretien de 2008 que la défense voulait faire écarter

La question de cet interrogatoire est particulièrement sensible. Davis avait accepté de parler aux enquêteurs plusieurs années après le meurtre dans des circonstances que ses avocats considèrent comme protectrices pour leur client. La défense soutient que les engagements pris à l’époque auraient dû empêcher l’utilisation judiciaire de certaines de ses déclarations. Le tribunal n’a pas suivi cette argumentation pour l’enregistrement concerné. Les procureurs pourront donc confronter l’accusé à ses propres récits, formulés à différentes périodes et dans différents cadres. Pour ses avocats, ces déclarations ne prouvent toutefois pas qu’il ait organisé le meurtre. Son avocat Michael Sanft affirme croire à son innocence et a accepté de le défendre bénévolement.

Orlando Anderson longtemps soupçonné, mais jamais inculpé

Orlando Anderson, le neveu de Davis impliqué dans la bagarre du MGM Grand, avait rapidement attiré l’attention des enquêteurs après la mort de Tupac. Il avait nié toute implication et n’a jamais été inculpé pour le meurtre. Anderson est mort en 1998, à l’âge de 23 ans, lors d’une fusillade sans rapport avec l’affaire Tupac. Les autres hommes que les enquêteurs ont liés à la Cadillac sont également décédés. Duane Davis est ainsi le dernier survivant parmi les hommes présentés comme ayant occupé la voiture au moment de l’attaque.

Un cold case relancé par une perquisition en 2023

Après des années sans inculpation, l’enquête avait connu une accélération décisive durant l’été 2023. La police de Las Vegas avait perquisitionné une maison liée à l’épouse de Davis à Henderson, dans le Nevada. Quelques semaines plus tard, un grand jury avait inculpé Duane Davis et son arrestation avait été annoncée le 29 septembre 2023. L’affaire changeait alors complètement de dimension : 27 ans après les faits, le meurtre de Tupac Shakur disposait pour la première fois d’un accusé appelé à répondre devant un tribunal.

Le procès commence par la sélection des jurés

Ce lundi marque le début de la procédure devant le jury, avec la sélection des personnes qui devront examiner l’un des dossiers criminels les plus médiatisés de ces dernières décennies. L’accusation devra démontrer au-delà de tout doute raisonnable la responsabilité pénale de Duane Davis dans le meurtre, même si elle ne prétend pas nécessairement qu’il était le tireur. La défense tentera au contraire de contester la solidité des éléments réunis près de 30 ans après les faits et la portée des déclarations faites par Davis au cours des années.

S’il est reconnu coupable, Duane « Keffe D » Davis risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pour la première fois depuis la mort de Tupac Shakur, le 13 septembre 1996, un jury va donc être appelé à déterminer la responsabilité d’un accusé dans son assassinat.