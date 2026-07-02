Ça ne s’arrête plus ! Patrick Bruel visé par trois nouvelles plaintes, dont deux pour viol

Patrick Bruel est visé par trois nouvelles plaintes pour violences sexuelles. Deux portent sur des faits dénoncés comme des viols. La troisième concerne une agression sexuelle sur mineure. Les plaintes ont été déposées les 25 juin et 1er juillet auprès de la justice à Nanterre et des services d’enquête parisiens chargés du dossier. Ces nouvelles démarches judiciaires s’ajoutent à un dossier déjà lourd visant le chanteur et comédien de 67 ans.

Une procédure déjà avancée

Patrick Bruel a été mis en examen le 10 juin dans quatre affaires, notamment pour viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire, alors que le parquet avait requis sa détention provisoire.

Un contrôle judiciaire strict

Le contrôle judiciaire impose plusieurs obligations : interdiction de quitter le territoire français, interdiction d’entrer en contact avec les plaignantes et leurs proches, interdiction de se rendre dans un salon de massage, obligation de justifier de soins psychologiques et versement d’une caution de 500 000 euros.

Des faits dénoncés sur plusieurs années

Le dossier judiciaire porte sur des accusations situées sur une longue période. Les faits déjà examinés par les juges concernent notamment des accusations remontant à 2008, 2010, 2012, 2015 et 2019, avec des qualifications différentes selon les cas : viol, tentative de viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel.

En parallèle de ces trois nouvelles plaintes, une autre femme a fait appel d’une décision des juges qui avaient estimé sa plainte pour viol prescrite. Ce recours vise à obtenir un nouvel examen de cette partie du dossier.