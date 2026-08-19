Stellantis rappelle 955 000 véhicules pour un problème de caméra de recul

Stellantis rappelle 955 000 véhicules à cause d'un problème de logiciel affectant l'affichage de la caméra de recul, principalement aux États-Unis. Aucune blessure n'est signalée, et la France n'est pas concernée. Les propriétaires recevront une mise à jour pour corriger le problème, en attendant, des recommandations de sécurité sont fournies.

Stellantis a lancé une nouvelle campagne de rappel concernant environ 955 000 véhicules dans le monde. Le constructeur a identifié un dysfonctionnement du logiciel de la radio susceptible d’empêcher l’affichage de l’image de la caméra de recul sur l’écran multimédia. Aucun accident ni blessure liés à ce problème n’a été signalé à ce stade.

La campagne concerne principalement les États-Unis, où près de 848 000 véhicules des marques Chrysler, Dodge, Jeep et Ram sont rappelés. Environ 83 000 unités sont également concernées au Canada, près de 8 000 au Mexique et 15 000 sur d’autres marchés. La France ne semble pas visée, aucune procédure correspondante n’ayant été publiée sur la plateforme nationale Rappel Conso.

Une mise à jour logicielle prévue

Parmi les véhicules concernés figurent les Chrysler Pacifica, Pacifica hybride rechargeable et Voyager des années-modèles 2026 et 2027, ainsi que les Dodge Charger produites sur la même période. Plusieurs modèles Jeep de 2026 sont également visés, notamment les Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer et Wrangler. La liste comprend enfin certains Ram 1500, 2500, ProMaster et ProMaster électriques.

Les propriétaires recevront une mise à jour du logiciel de leur système multimédia lorsqu’elle sera disponible. Une notification doit apparaître directement sur l’écran du véhicule afin de permettre son installation. En attendant la correction, Stellantis recommande aux conducteurs de vérifier l’affichage de la caméra et d’utiliser systématiquement les rétroviseurs intérieur et extérieurs pendant les manœuvres en marche arrière.