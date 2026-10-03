Tesla : les ventes reculent au troisième trimestre 2026, le Cybertruck en chute libre

Tesla enregistre une baisse de 2,1 % de ses ventes de véhicules électriques au troisième trimestre 2026, totalisant 486 532 unités. Bien que la production augmente de 3,7 %, la chute dramatique des ventes du Cybertruck et le retrait des modèles S et X soulignent les défis du constructeur sur le marché.

Le constructeur américain a écoulé 486 532 véhicules électriques entre juillet et septembre 2026, soit un repli de 2,1 % sur un an. Si le bilan global reste en deçà de l’année précédente, il dépasse les prévisions des analystes, ce qui a suffi à rassurer les marchés.

Tesla a vendu 486 532 véhicules électriques au cours du troisième trimestre 2026, contre 497 099 sur la même période en 2025. Ce recul de 2,1 % sur un an aurait pu inquiéter les investisseurs d’une entreprise dont la valorisation repose largement sur une croissance soutenue. Pourtant, le titre a progressé à l’ouverture des marchés, les analystes ayant anticipé un résultat bien plus sévère, autour de 456 600 unités, ce qui aurait représenté une baisse de 8 % sur un an.

La production, elle, a suivi une trajectoire inverse des ventes : Tesla a fabriqué 464 391 véhicules sur le trimestre, en hausse de 3,7 % par rapport à la même période de l’année précédente. L’essentiel de cette production, soit 457 387 unités, correspond aux modèles 3 et Y, dont le volume a progressé de 4,9 % sur un an.

Le tableau est nettement moins favorable pour les autres modèles. Les 7 004 véhicules restants, qui regroupent principalement des Cybertrucks ainsi que quelques Semi et Cybercab, accusent une chute de 39,8 % sur un an. Les berlines Model S et Model X ont quant à elles été retirées du catalogue, ce qui réduit d’autant les marges de manœuvre du constructeur sur ce segment.

Ces résultats trimestriels dressent le portrait d’un groupe qui peine à maintenir son rythme de croissance sur le marché des véhicules électriques, mais qui conserve la capacité de gérer les attentes des marchés financiers en jouant sur l’écart entre ses performances réelles et les prévisions des analystes.