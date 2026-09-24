Automobile : l’électrique accélère en Europe avec 1,64 million d’immatriculations en huit mois

Le marché automobile européen poursuit son électrification à un rythme soutenu. Entre janvier et août 2026, plus de 7,5 millions de voitures neuves ont été immatriculées dans l’Union européenne, soit une hausse de 5,3 % sur un an. Les véhicules électrifiés, qui regroupent électriques, hybrides et hybrides rechargeables, représentent désormais 68 % des ventes. Les modèles 100 % électriques atteignent à eux seuls 21,7 % du marché, contre 15,8 % un an plus tôt, avec environ 1,64 million d’immatriculations, en progression de 44,9 %.

La dynamique est particulièrement forte dans plusieurs grands marchés. La France affiche une hausse de 74,2 % des immatriculations de voitures électriques, devant l’Allemagne à +53,1 % et le Danemark à +40,9 %. Les hybrides non rechargeables restent toutefois la motorisation la plus vendue en Europe, avec 36,6 % de part de marché et 2,7 millions d’immatriculations. Les hybrides rechargeables progressent également, à 10 % des ventes contre 8,8 % l’an dernier.

Le thermique recule fortement, surtout en France

À l’inverse, les motorisations essence et diesel poursuivent leur déclin. Leurs immatriculations reculent de 18,6 % sur les huit premiers mois de l’année et ne représentent plus que 21,7 % du marché européen, contre 28 % un an auparavant. La France enregistre la baisse la plus marquée, avec un recul de 35,8 % des ventes de modèles thermiques. Dans le même temps, le marché automobile français progresse légèrement dans son ensemble, avec environ 1,1 million de voitures neuves immatriculées entre janvier et août, soit une hausse de 3 %.

Les groupes européens restent en tête du marché, Volkswagen conservant la première place avec 25,9 % de part de marché, devant Stellantis à 15,9 % et Renault Group à 10,4 %. Mais les plus fortes progressions viennent des constructeurs chinois : Leapmotor bondit de 426,8 %, Chery de 251 % et BYD de 163 %. Tesla progresse également de 65,9 %. Ces chiffres montrent que l’électrification du marché européen ne modifie pas seulement les motorisations vendues : elle accélère aussi la recomposition du paysage industriel, avec une pression croissante des marques chinoises sur les constructeurs historiques.