«Bande de fils de p*te»: Wassila Meddas, compagne de Matthieu Pigasse, insulte Marianne après un article sur ses vacances de luxe

Wassila Meddas, compagne de Matthieu Pigasse, réagit avec virulence aux critiques sur son train de vie après la publication d'un article sur ses vacances de luxe aux États-Unis. Ses messages, teintés d'insultes et de provocations à l'encontre de Marianne, intensifient une polémique déjà enflée, associant désormais des attaques personnelles aux révélations financières du couple.

La polémique autour du train de vie de Matthieu Pigasse rebondit de manière particulièrement virulente et pitoyable. Après les révélations sur les vacances très haut de gamme du banquier d’affaires, c’est désormais sa compagne, Wassila Meddas, qui est au cœur de l’affaire. Visée par un article consacré à l’un de ses séjours aux États-Unis, elle a multiplié les attaques contre le magazine Marianne, qui a décidé de rendre publics plusieurs messages qui lui sont attribués.

L’affaire arrive quelques jours seulement après les révélations concernant les vacances de Matthieu Pigasse sur l’île Moustique, estimées à 434 000 euros⁠. Ce montant correspond toutefois à une estimation fondée sur les tarifs publics de location et les taxes applicables pour 19 nuits, et non à une facture établissant la somme effectivement acquittée par l’homme d’affaires.

Des vacances dans un hôtel de luxe de l’Utah

Cette fois, c’est Wassila Meddas qui est directement visée. Directrice des marques du groupe Combat, qui possède notamment Radio Nova et Les Inrockuptibles, elle aurait séjourné à l’Amangiri, un établissement de luxe situé dans l’Utah, aux États-Unis. Une publication Instagram datée du 18 juillet, depuis supprimée, aurait présenté 16 photographies de ce voyage.

La publication d’un article consacré à ce séjour a provoqué une réaction extrêmement vive de la compagne de Matthieu Pigasse. Sur X, Wassila Meddas avait déjà dénoncé les articles consacrés au couple et accusé les médias concernés de fouiller ses publications personnelles.

Elle écrivait notamment : « Le Canard enchaîné hier, Marianne aujourd’hui : même médiocrité, mêmes méthodes de salauds. » Elle reprochait également aux journalistes de récupérer des photographies publiées sur son compte Instagram et de la mêler, selon elle, à des règlements de comptes visant Matthieu Pigasse.

« Bande de fils de pute »

Le ton est encore monté dans des messages privés attribués à Wassila Meddas et désormais rendus publics. Après plusieurs émojis rieurs, elle demande : « Pourquoi autant de haine ? », avant d’ajouter : « Ça se voit que vous êtes malheureux dans votre vie. »

Puis vient l’insulte : « Bande de fils de pute. » Wassila Meddas enchaîne avec « copie et partage », indiquant manifestement qu’elle ne redoute pas la diffusion de ses propos.

Elle poursuit : « Je ne suis pas Matthieu Pigasse moi. » Avant d’adresser une nouvelle pique à ses interlocuteurs : « J’ai fait le tour du monde et vu que vous êtes en fin de carrière je vais vous poster des photos pour vos prochains épisodes. »

Après l’envoi d’une photographie, un autre message apparaît : « Le résultat de votre pub », accompagné d’émojis rieurs, puis un ultime « Merci ».

Le magazine a choisi de publier ces échanges en répondant ironiquement : « Nous ne vous remercierons jamais assez pour vos aimables messages. »

Matthieu Pigasse avait déjà défendu ses vacances

La sortie de Wassila Meddas arrive alors que Matthieu Pigasse vient lui-même de devoir répondre publiquement aux interrogations concernant ses vacances estivales. Le banquier d’affaires a reconnu avoir séjourné sur l’île Moustique tout en refusant que son engagement politique à gauche soit jugé à l’aune de son patrimoine ou de ses dépenses personnelles.

Sur France Inter, il avait déclaré : « Moi, je ne réponds pas à la police des mœurs. » Il avait également défendu son train de vie en affirmant : « Être de gauche, ce n’est pas faire vœu de pauvreté. »

L’homme d’affaires occupe depuis plusieurs années une place importante dans le paysage médiatique français. Il contrôle notamment le groupe Combat et a affiché ses ambitions dans ce secteur, jusqu’à envisager le lancement d’une chaîne d’information positionnée à gauche sur la TNT⁠. Il avait également été entendu cette année devant la commission d’enquête parlementaire consacrée à l’audiovisuel public, aux côtés de Xavier Niel.

Une polémique qui prend désormais une tournure personnelle

En quelques jours, les révélations sur les vacances de Matthieu Pigasse ont donc débordé largement du seul débat sur son train de vie. Aux 19 nuits passées sur l’île Moustique et au montant estimatif de 434 000 euros se sont ajoutés le séjour américain de Wassila Meddas, ses attaques publiques contre les médias puis la diffusion de ses messages privés.

Avec « Bande de fils de pute », « vous êtes malheureux dans votre vie » ou encore « vous êtes en fin de carrière », Wassila Meddas a choisi une riposte particulièrement agressive. Et en publiant ses messages, le magazine qu’elle visait a désormais placé ses propres mots au centre de la polémique.