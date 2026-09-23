Vacances à 434 000 euros : l’épouse de Matthieu Pigasse l’attaque publiquement après sa défense sur France Inter

La polémique autour du séjour tropical de Matthieu Pigasse à 434 000 euros s'intensifie après la critique de sa femme, Alix Étournaud. Elle dénonce son manque de réserve en tant qu'homme public et questionne son engagement politique à gauche, marquant un tournant dans cette affaire jugée à la fois personnelle et sociale.

La polémique autour des vacances de Matthieu Pigasse vient de prendre une tournure beaucoup plus personnelle. Après les révélations sur son séjour estival sur l’île Moustique, dans les Caraïbes, le banquier d’affaires et propriétaire de plusieurs médias avait défendu son droit à disposer librement de son argent. Selon les informations publiées par Le Canard enchaîné, il aurait séjourné dix-neuf nuits dans « The Terraces », une villa de quelque 2 600 m² comprenant neuf suites, trois piscines et un terrain de tennis. Le montant de 434 000 euros avancé correspond à une estimation réalisée à partir des tarifs de location et des taxes applicables, et non à une facture dont le règlement aurait été publiquement établi. Matthieu Pigasse n’a pas confirmé cette somme.

Interrogé sur France Inter, l’homme d’affaires a rejeté les critiques visant son train de vie. « Moi, je ne réponds pas à la police des mœurs », a-t-il déclaré, avant d’affirmer qu’« être de gauche, ce n’est pas faire vœu de pauvreté ». Il a également insisté sur le caractère personnel de ses dépenses et sur l’absence, selon lui, de conflit d’intérêts. L’affaire prend toutefois une dimension particulière en raison de ses prises de position publiques. Matthieu Pigasse revendique depuis longtemps son ancrage à gauche et a récemment laissé ouverte la possibilité d’un engagement politique plus direct à l’approche de 2027. En avril, il déclarait notamment être « à la disposition de la gauche et donc du pays ». Il dirige parallèlement Combat Media, propriétaire notamment de Radio Nova et des Inrockuptibles, et reste l’un des cofondateurs de Mediawan.

« Un minimum de réserve serait bienvenu »

La réponse la plus sévère est finalement venue d’Alix Étournaud, son épouse et mère de leurs trois enfants. Dans un message publié sur X après l’intervention radiophonique de Matthieu Pigasse, la journaliste et productrice a directement contesté son argument sur la protection de sa vie privée. « Non Matthieu Pigasse, la vie privée d’un homme public ne regarde pas que son petit nombril », écrit-elle, estimant que cette vie privée a elle-même été régulièrement exposée publiquement. Elle ajoute qu’« un minimum de réserve serait bienvenu de la part d’un mari, d’un père et d’un homme de gauche qui n’exclut rien pour 2027 ». Et conclut par une formule particulièrement cinglante : « L’élégance n’est pas donnée à tous les punks, mais certains sont plus inélégants que d’autres. »

La référence au punk n’est évidemment pas anodine. Matthieu Pigasse cultive depuis longtemps cette image, lui qui revendique son attachement à The Clash et à une culture contestataire tout en poursuivant une carrière dans la banque d’affaires et les médias. La controverse dépasse désormais le seul prix supposé de ses vacances. Elle met en collision trois dimensions de son image publique : sa fortune personnelle, ses engagements politiques à gauche et son rôle de propriétaire de médias. Son patrimoine ou ses dépenses privées ne déterminent pas en eux-mêmes ses convictions politiques, mais ses propres déclarations sur les inégalités et le partage des richesses expliquent pourquoi le séjour révélé a suscité autant de commentaires. Avec l’intervention publique d’Alix Étournaud, une polémique initialement politique et médiatique s’est désormais doublée d’un règlement de comptes familial particulièrement exposé.