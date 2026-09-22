SOCIÉTÉ Religions

Visite du pape en France : Emmanuel Macron n’assistera à aucune de ses messes

Par

2 minutes de lecture

Visite du pape en France : Emmanuel Macron n’assistera à aucune de ses messes
Visite du pape en France : Emmanuel Macron n’assistera à aucune de ses messes

Emmanuel Macron ne participera à aucune des messes célébrées par le pape Léon XIV lors de sa visite en France, qui doit se dérouler du 25 au 28 septembre, a annoncé l’Élysée. Le souverain pontife sera pourtant reçu vendredi matin par le chef de l’État au palais présidentiel, avant une rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Le programme officiel du Vatican prévoit ensuite plusieurs étapes à Paris, Lourdes et Metz.

Samedi, lors de la grande messe prévue à 15 heures place de la Concorde, Emmanuel Macron sera représenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu ainsi que par Brigitte Macron, selon la présidence. Cette absence du chef de l’État aux célébrations religieuses n’empêchera donc pas une représentation au plus haut niveau de l’exécutif lors de l’un des temps forts du déplacement papal.

L’Élysée distingue rencontre officielle et célébrations religieuses

Le programme de Léon XIV comprend trois messes : samedi à Paris, dimanche à Lourdes et lundi à Metz. Le pape doit également participer vendredi à des vêpres à Notre-Dame de Paris et à une veillée de prière avec les jeunes au Stade de France. La visite mêlera ainsi séquences institutionnelles, rencontres avec l’Église de France et rassemblements religieux de grande ampleur.

La décision de l’Élysée distingue donc clairement la dimension diplomatique de la visite, à laquelle Emmanuel Macron prendra directement part vendredi, des célébrations religieuses auxquelles il ne participera pas. Le chef de l’État recevra Léon XIV à 11 heures à l’Élysée, conformément au programme publié par le Vatican. La présence de Sébastien Lecornu et de Brigitte Macron place de la Concorde permettra néanmoins à l’exécutif d’être représenté lors de la principale messe parisienne du déplacement.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une