Visite du pape en France : Emmanuel Macron n’assistera à aucune de ses messes

Emmanuel Macron ne sera pas présent aux messes du pape Léon XIV durant sa visite en France, du 25 au 28 septembre, selon l’Élysée. Il accueillera cependant le pape au palais présidentiel et sera représenté par son Premier ministre et sa femme lors de la grande messe à Paris.

Emmanuel Macron ne participera à aucune des messes célébrées par le pape Léon XIV lors de sa visite en France, qui doit se dérouler du 25 au 28 septembre, a annoncé l’Élysée. Le souverain pontife sera pourtant reçu vendredi matin par le chef de l’État au palais présidentiel, avant une rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Le programme officiel du Vatican prévoit ensuite plusieurs étapes à Paris, Lourdes et Metz.

Samedi, lors de la grande messe prévue à 15 heures place de la Concorde, Emmanuel Macron sera représenté par le Premier ministre Sébastien Lecornu ainsi que par Brigitte Macron, selon la présidence. Cette absence du chef de l’État aux célébrations religieuses n’empêchera donc pas une représentation au plus haut niveau de l’exécutif lors de l’un des temps forts du déplacement papal.

L’Élysée distingue rencontre officielle et célébrations religieuses

Le programme de Léon XIV comprend trois messes : samedi à Paris, dimanche à Lourdes et lundi à Metz. Le pape doit également participer vendredi à des vêpres à Notre-Dame de Paris et à une veillée de prière avec les jeunes au Stade de France. La visite mêlera ainsi séquences institutionnelles, rencontres avec l’Église de France et rassemblements religieux de grande ampleur.

La décision de l’Élysée distingue donc clairement la dimension diplomatique de la visite, à laquelle Emmanuel Macron prendra directement part vendredi, des célébrations religieuses auxquelles il ne participera pas. Le chef de l’État recevra Léon XIV à 11 heures à l’Élysée, conformément au programme publié par le Vatican. La présence de Sébastien Lecornu et de Brigitte Macron place de la Concorde permettra néanmoins à l’exécutif d’être représenté lors de la principale messe parisienne du déplacement.