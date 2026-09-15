Léon XIV rétablit les salaires amputés par le pape François pendant le Covid

Le pape Léon XIV rétablit les salaires des cardinaux et hauts responsables du Vatican, abrogeant ainsi la baisse imposée durant la pandémie de Covid-19. Cette décision, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, reflète une amélioration de la situation financière du Saint-Siège, bien qu'aucune rétroactivité ne soit appliquée.

Le pape Léon XIV a abrogé la baisse de rémunération imposée en 2021 aux cardinaux et aux hauts responsables du Vatican. Un motu proprio publié lundi 14 septembre 2026, jour de son 71e anniversaire, met fin à la mesure d’austérité décidée par François au plus fort de la pandémie. Les cardinaux avaient perdu 10 % de leur traitement, les chefs de dicastères 8 %. Le rétablissement vaut à compter du 1er septembre 2026. Il n’est pas rétroactif. Les limitations, « nécessaires pour faire face au défi exceptionnel de la pandémie », « peuvent désormais être surmontées », écrit le pontife américain, tout en demandant aux institutions du Saint-Siège de poursuivre leur « durabilité économique ».

Le geste s’inscrit dans un climat financier moins tendu. En mai, la banque du Vatican a annoncé une « année record », avec 51 millions d’euros de bénéfice net. Un cardinal de la Curie gagne, selon les estimations, entre 4 500 et 5 000 euros par mois. L’abrogation ne rembourse pas cinq années de retenue. Elle referme une parenthèse ouverte par François pour calmer un déficit chronique aggravé par l’effondrement des recettes sanitaires.

Un signal vers les salariés bloqués depuis 2008

Une source vaticane y voit deux messages. Les comptes vont mieux. Les autres agents, dont les salaires sont gelés depuis 2008, peuvent y lire une ouverture. L’annonce ne leur rend encore rien. Elle crée une attente : si le sommet de la Curie retrouve son niveau d’avant-Covid, la base demandera la même remise à niveau.

Le même jour, Léon XIV a annulé un autre projet de son prédécesseur : le transfert hors des murs d’une partie des archives de la Bibliothèque vaticane, jugées trop volumineuses. Il privilégie la construction d’un nouveau bâtiment à l’intérieur du micro-État. Deux décisions, une même ligne. Le nouveau pape desserre l’austérité salariale au sommet et refuse de faire sortir les archives. Le Vatican, lundi, a repris de l’argent en haut de l’échelle et de l’espace chez lui.