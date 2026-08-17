Espagne : un monastère millénaire menacé par un important incendie en Aragon

Un incendie de forêt menace le monastère de San Juan de la Peña, en Aragon. Les autorités intensifient les efforts de lutte contre le feu, tandis que les dépouilles royales sont évacuées pour préserver ce patrimoine. Ce site emblématique, riche en histoire et en traditions, est menacé, soulevant des préoccupations pour son avenir.

Un incendie de forêt menace le monastère de San Juan de la Peña, monument millénaire situé dans la province de Huesca, en Aragon. Le feu, déclaré lundi près de Las Peñas de Riglos, continue de progresser dans une zone boisée voisine du site. Face au danger, les autorités régionales ont déployé dimanche un dispositif de lutte contre les incendies présenté comme exceptionnel, avec l’appui attendu de renforts français.

Le complexe comprend deux monastères installés sur le territoire de Santa Cruz de la Serós. Le plus ancien, fondé au Xe siècle sous une imposante paroi rocheuse, constitue l’un des principaux sites historiques de l’Aragon. Jeudi 13 août, les autorités estimaient que les bâtiments couraient un grave risque de destruction, conduisant à l’adoption de mesures d’urgence pour protéger les œuvres et les reliques qui y étaient conservées.

Les dépouilles des rois d’Aragon évacuées

Les restes des souverains conservés dans le Panthéon royal ont été transférés au musée de Huesca, situé à environ 80 kilomètres du monastère. Le site abrite notamment les dépouilles de Ramire Ier, considéré comme le premier roi d’Aragon, de son fils Sanche Ramírez, ainsi que celles de Pierre Ier et d’Alphonse Ier. Cette évacuation préventive doit permettre de préserver un patrimoine funéraire essentiel à l’histoire médiévale espagnole.

San Juan de la Peña occupe également une place particulière dans l’imaginaire religieux en raison d’une légende l’associant au Saint Graal. Situé sur l’un des itinéraires conduisant à Saint-Jacques-de-Compostelle, le monastère accueille régulièrement des pèlerins et des visiteurs. Au-delà de la menace pesant sur les bâtiments, l’incendie met ainsi en danger un lieu réunissant patrimoine architectural, mémoire dynastique et traditions spirituelles vieilles de plusieurs siècles.