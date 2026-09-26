Léon XIV descend les Champs-Élysées devant 700.000 personnes: un moment de communion impressionnant au cœur de Paris

Léon XIV a traversé les Champs-Élysées devant près de 700 000 personnes, transformant l'avenue en un lieu de communion. Cette traversée, marquée par des discours sur la foi et des échanges avec des personnalités, précède une messe en plein air sur la place de la Concorde. La visite du pape en France se poursuit ensuite vers d'autres villes.

Le pape Léon XIV a traversé ce samedi une avenue des Champs-Élysées noire de monde. À bord de la papamobile, le souverain pontife a descendu la célèbre avenue parisienne au milieu d’une foule considérable, massée derrière les barrières de sécurité. Selon le Vatican, environ 700 000 personnes ont participé au rassemblement organisé dans le centre de la capitale.

Cette descente des Champs-Élysées constitue l’une des images les plus marquantes de la visite de quatre jours de Léon XIV en France⁠. Vue du ciel, l’avenue apparaît remplie de fidèles sur plusieurs kilomètres, avec un passage laissé libre en son centre pour le cortège papal.

Léon XIV en papamobile au milieu d’une foule immense

Léon XIV descend les Champs-Élysées en papamobile, entouré par un important dispositif de sécurité. Tout au long du parcours, des dizaines de milliers de personnes se pressent de chaque côté de l’avenue pour apercevoir le pape. Des écrans géants ont également été installés afin de permettre au public éloigné de suivre son passage et les différents temps forts de la journée.

Près de 600 000 personnes s’étaient inscrites avant la fermeture de la plateforme mise en place pour l’événement. Face à l’affluence annoncée, une zone supplémentaire avait été aménagée autour de la place de l’Étoile et de l’avenue de la Grande-Armée. Le Vatican avance finalement le chiffre de 700 000 participants.

Les Champs-Élysées transformés pour le passage du pape

La circulation est totalement interrompue sur une large partie du secteur pour permettre le passage du cortège. Les images aériennes montrent les Champs-Élysées bordés d’une foule compacte, tandis que la papamobile progresse au centre de l’avenue avec les véhicules chargés de la sécurité du souverain pontife.

Cette traversée conduit Léon XIV vers la place de la Concorde, où une messe en plein air est organisée. Le pape s’adresse alors aux centaines de milliers de personnes réunies dans le centre de Paris. « Frères et sœurs, que le Seigneur nous rassemble pour la célébration de l’eucharistie », déclare-t-il au début de la célébration.

700 000 personnes annoncées par le Vatican

L’affluence dépasse les prévisions initiales. Environ 600 000 personnes étaient attendues avant le début du rassemblement. Le bilan communiqué par le Vatican porte finalement la fréquentation à 700 000 personnes, réparties sur un vaste périmètre allant de la place de la Concorde aux Champs-Élysées et au secteur de l’Arc de Triomphe.

Dans son homélie, Léon XIV adresse également un message aux catholiques français : « Puisse ma présence confirmer votre foi et vous encourager à sans cesse rayonner et transmettre la vie, la paix et l’amour de notre Seigneur bien-aimé Jésus-Christ. » Le pape évoque notamment la place des biens matériels et des satisfactions immédiates dans les sociétés contemporaines.

Une étape parisienne marquée par plusieurs rassemblements

Depuis son arrivée en France, Léon XIV multiplie les rendez-vous dans la capitale. Il a notamment rencontré Emmanuel Macron à l’Élysée, avant de se rendre à l’Unesco et à Notre-Dame de Paris. Une rencontre avec les jeunes au Stade de France figure également au programme de son déplacement.

Son premier discours à l’Élysée⁠ a notamment abordé la paix, les fractures sociales, la dignité humaine et les bouleversements liés à l’intelligence artificielle.

Après Paris, Léon XIV doit poursuivre son voyage apostolique en France à Lourdes puis à Metz. Mais les images de sa papamobile avançant au milieu de centaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées resteront parmi les temps forts de son passage dans la capitale.