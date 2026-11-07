Le pape Léon XIV rassure sur sa santé lors de sa tournée en Amérique du Sud, trois semaines après une opération pour un cancer du poumon. Son voyage de douze jours, qui inclut l'Uruguay, l'Argentine et le Pérou, marque son retour sur la scène internationale, avec des engagements sur des questions sociales et de santé.

Le pape Léon XIV a tenu à rassurer sur son état de santé vendredi 6 novembre, au premier jour de sa tournée en Amérique du Sud. Âgé de 71 ans, le souverain pontife a affirmé se sentir « en assez bonne forme », trois semaines après avoir subi une intervention chirurgicale pour un cancer du poumon. S’exprimant devant les journalistes à bord de l’avion qui le conduisait de Rome à Montevideo, en Uruguay, il a expliqué n’avoir jamais douté de sa capacité à effectuer ce déplacement. Le chef de l’Église catholique a remercié les médecins qui l’ont accompagné pendant sa convalescence, ainsi que les fidèles qui lui ont témoigné leur soutien. Ce voyage de douze jours, qui doit également le conduire en Argentine et au Pérou, constitue sa première grande tournée internationale depuis son hospitalisation.

Le 13 octobre dernier, Léon XIV avait été opéré à l’hôpital Gemelli de Rome après la découverte d’une tumeur cancéreuse dans son poumon droit. Les chirurgiens avaient procédé à l’ablation de la partie atteinte, une intervention dont les suites ont été jugées favorables par son équipe médicale. Selon le Vatican, les examens réalisés après l’opération ont confirmé le caractère localisé de la maladie et n’ont pas fait apparaître la nécessité d’un traitement oncologique supplémentaire. Le pape avait progressivement repris ses activités officielles, tout en adaptant son emploi du temps aux recommandations de ses médecins. Le 26 octobre, le Saint-Siège avait finalement confirmé le maintien de sa tournée sud-américaine, estimant que son état de santé permettait d’effectuer le voyage dans des conditions satisfaisantes.

Une tournée de douze jours entre l’Uruguay, l’Argentine et le Pérou

Arrivé vendredi à Montevideo après un vol transatlantique de plus de treize heures, Léon XIV a été accueilli par les autorités uruguayennes et plusieurs milliers de fidèles. Il a notamment rencontré le président Yamandú Orsi avant de participer à ses premiers engagements religieux. Cette visite marque le retour d’un souverain pontife en Uruguay après plusieurs décennies d’absence. Le programme prévoit de nombreuses célébrations, rencontres institutionnelles et interventions publiques jusqu’au 17 novembre. Après l’Uruguay, le pape doit se rendre en Argentine, pays natal de son prédécesseur François, puis au Pérou, où il a exercé pendant près de vingt ans comme missionnaire et évêque. Cette dernière étape revêt une dimension personnelle importante pour Léon XIV, qui possède également la nationalité péruvienne et conserve des liens étroits avec les communautés catholiques locales.

Au-delà des interrogations sur sa santé, le souverain pontife souhaite profiter de ce déplacement pour défendre plusieurs priorités de son pontificat. Interrogé sur les conséquences de sa maladie, il a notamment insisté sur la nécessité de rendre les soins médicaux accessibles à tous, estimant que l’accès à la santé devait constituer un droit fondamental. Il a également encouragé le dépistage précoce des cancers et la réalisation régulière d’examens médicaux. À Montevideo, ses premières interventions ont abordé la dignité humaine, la solidarité et les difficultés rencontrées par les personnes les plus vulnérables. La tournée doit également permettre d’évoquer les enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels sont confrontés les pays visités. Pour Léon XIV, ce déplacement représente ainsi une reprise importante de son activité internationale après son opération, tout en constituant une occasion de renouer avec un continent qui a profondément marqué son parcours religieux.