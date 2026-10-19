Léon XIV de retour au Vatican après son opération au poumon : «J’ai vraiment senti votre soutien»

Le pape Léon XIV fait son retour au Vatican après une opération pour retirer un lobe pulmonaire cancéreux. Il remercie les fidèles pour leur soutien et affirme que son état de santé est «bon», permettant un voyage apostolique en Amérique latine prévu dans quelques semaines. Sa convalescence se déroule selon les prévisions médicales.

Le pape Léon XIV a récité l’Angélus dimanche depuis la fenêtre du palais apostolique, cinq jours après l’ablation d’un lobe pulmonaire cancéreux. Son chirurgien juge son état «bon» et ne voit aucun obstacle médical à son voyage en Amérique latine prévu début novembre.

C’est une apparition très attendue. Dimanche à midi, le pape Léon XIV s’est présenté à la fenêtre du palais apostolique pour la prière de l’Angélus, accueilli par les applaudissements de milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre. C’était sa première prise de parole publique depuis son opération du 13 octobre, au cours de laquelle les chirurgiens ont retiré le lobe inférieur de son poumon droit, atteint d’un adénocarcinome pulmonaire.

Le pontife avait quitté l’hôpital Gemelli de Rome la veille, samedi, après cinq jours d’hospitalisation. Devant la foule des fidèles, il a tenu à exprimer sa reconnaissance : «Je souhaite remercier tous ceux qui, ces jours-ci, ont prié pour moi. J’ai vraiment senti votre soutien, merci !» Il a également adressé «une gratitude particulière aux médecins, aux infirmiers et à tout le personnel du Policlinico Gemelli», avant de confier que cette expérience hospitalière lui avait permis d’éprouver «de manière particulière la proximité avec tous ceux qui traversent la maladie et une condition d’infirmité».

Léon XIV a précisé qu’il reprendrait progressivement ses activités durant cette «phase délicate» de convalescence. La question de son agenda international se posait avec acuité : un voyage apostolique en Amérique latine est prévu à partir du 6 novembre.

Le professeur Stefano Margaritora, chirurgien thoracique qui a conduit l’opération, s’est montré rassurant sur ce point. Interrogé par les médias du Vatican, il a indiqué qu’«il n’y a pas de raisons cliniques pour que ce voyage ne soit pas effectué», estimant que la convalescence devrait s’achever dans «une paire de semaines». À sa sortie de l’hôpital, l’état du pape était qualifié de «satisfaisant» : «La ré-expansion du poumon après l’intervention suit les délais normalement prévus. Globalement, son état est donc bon», a précisé le spécialiste.

Le chirurgien a également révélé les circonstances de la découverte de la tumeur, qualifiant celle-ci de fortuite. C’est lors d’examens de routine portant sur l’abdomen que la lésion a été détectée : «En faisant des examens de routine de l’abdomen, on a découvert, au niveau du thorax, à la base des poumons, cette petite tache», a-t-il expliqué, soulignant que la proximité anatomique entre le diaphragme et les bases pulmonaires permet parfois de visualiser cette zone lors d’imageries abdominales. «Si cette petite tache avait été un peu plus haute, elle n’aurait pas été vue», a-t-il ajouté.

Sur le comportement du pape durant sa convalescence post-opératoire, le professeur Margaritora n’a pas tari d’éloges : «Le pape Léon a été un patient idéal. Je ne le dis pas par flatterie, mais il a vraiment été un patient qui n’a posé le moindre problème à l’équipe qui s’occupait de lui.» Sa volonté de récupérer rapidement a été jugée «vraiment exemplaire».