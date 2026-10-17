Léon XIV célèbre la messe à l’hôpital Gemelli, sa convalescence se poursuit favorablement

Le pape Léon XIV, convalescent après une opération du cancer du poumon, célèbre une messe à l'hôpital Gemelli de Rome. Son état de santé s'améliore, bien que son retour aux affaires demeure incertain. Le Vatican poursuit cependant les préparatifs pour son voyage apostolique en Amérique du Sud prévu en novembre.

Opéré d’un cancer du poumon, le pape Léon XIV a présidé une messe vendredi à l’hôpital Gemelli de Rome, où il est hospitalisé. Les médecins confirment une amélioration continue de son état, tandis que l’incertitude demeure sur la date de son retour aux affaires.

C’est la première image du pape depuis son entrée à l’hôpital : Léon XIV, vêtu de blanc, célébrant la messe dans l’enceinte de l’hôpital Gemelli de Rome, vendredi à midi. Le Vatican a diffusé ces images accompagnées d’un bulletin médical signé conjointement par le médecin personnel du pape, le docteur Luigi Carbone, et par le chef du service de chirurgie thoracique de l’établissement, le docteur Stefano Margaritora. Leur conclusion est sans ambiguïté : « Sa convalescence postopératoire lui permet d’assumer seul toutes ses activités quotidiennes habituelles. »

Des membres du personnel soignant, présents en dehors de leurs heures de service, ainsi que des agents de la gendarmerie vaticane, ont assisté à l’office. Dans son homélie, le pape a tenu à remercier le personnel hospitalier pour le travail accompli chaque jour auprès des patients, et plus particulièrement pour les soins qui lui ont été prodigués depuis son opération.

Léon XIV a également pris la parole, depuis son lit d’hôpital, à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, dans un message adressé à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture. Il y a mis en garde contre l’utilisation de la nourriture comme arme de guerre et appelé les gouvernements à réorienter une partie de leurs dépenses militaires vers une agriculture durable. Attribuant la faim dans le monde à un déficit de volonté politique autant qu’à un manque de solidarité, il a affirmé que garantir un accès universel à une alimentation sûre et suffisante constituait « une obligation de justice qui engage à la fois les États et la communauté internationale ».

La question du retour du pape à ses fonctions reste entière. Le secrétaire d’État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a reconnu jeudi qu’aucun pronostic n’était possible à ce stade. « La question, désormais, est de savoir quand il reviendra, dans quelles conditions il reviendra et ce que diront les médecins. Et sur la base de tous ces éléments, le pape ajustera ensuite son pontificat, s’il doit l’être », a-t-il déclaré aux agences de presse italiennes.

Malgré ces incertitudes, le Vatican maintient les préparatifs du voyage apostolique prévu en Amérique du Sud, qui doit conduire Léon XIV en Uruguay, en Argentine et au Pérou du 6 au 17 novembre prochain.