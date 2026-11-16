Le 14 novembre à Brescia, Omar Harfouch reçoit la bénédiction apostolique du pape François, transmise par Mgr Angelo Vincenzo Zani, avec un message d’espérance pour le monde

Le pianiste Omar Harfouch reçoit le 14 novembre 2026 la bénédiction apostolique du pape François lors de son Concert pour la Paix à Brescia, accentuant son engagement pour le dialogue et l'harmonie. Mgr Zani salue le musicien en tant que « pèlerin de la paix » pour ses contributions artistiques et humanitaires.

Le pianiste et compositeur Omar Harfouch a reçu, le 14 novembre, la bénédiction apostolique personnelle du pape François, remise par Mgr Angelo Vincenzo Zani lors de son Concert pour la paix au Duomo Vecchio de Brescia, en Italie. Établi au Vatican le 22 mars 2025, quelques semaines avant la disparition du souverain pontife, ce document officiel contient un message personnel adressé au musicien, que François avait qualifié de « pèlerin de la paix ». Un moment particulièrement symbolique pour le compositeur, dont les œuvres ont notamment été présentées au Vatican et aux Nations unies.

Omar Harfouch interprète son Concert pour la Paix, le 14 novembre 2026 à Brescia @Daniel Topic

Une bénédiction personnelle du pape François remise par un archevêque

Le 14 novembre 2026, Omar Harfouch a présenté son Concerto for Peace dans le cadre historique du Duomo Vecchio, à Brescia, à l’occasion de la neuvième édition du Festival della Pace. Le concert s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités religieuses et institutionnelles, parmi lesquelles Mgr Pierantonio Tremolada, évêque de Brescia, Mgr Angelo Vincenzo Zani, archevêque, ainsi que Roberto Rossini, président du Conseil municipal de Brescia.

L’un des moments les plus solennels de la soirée a été la remise au compositeur de la bénédiction apostolique personnelle du pape François par Mgr Angelo Vincenzo Zani. Établi au Vatican le 22 mars 2025, à l’occasion de l’Année jubilaire, ce document officiel porte la signature du cardinal Konrad Krajewski, alors aumônier apostolique. Il invoque sur Omar Harfouch les grâces célestes et la protection maternelle de la Très Sainte Vierge Marie.

Le texte contient également un message particulier du souverain pontife, exprimant le souhait que le musicien, « avec un cœur confiant et un esprit clairvoyant, maintienne toujours allumé le flambeau de l’espérance dans le monde ». Cette bénédiction avait été accordée quelques semaines avant la mort du pape François, le 21 avril 2025. Sa remise officielle à Brescia, près de vingt mois après son établissement, a donné une dimension spirituelle particulière à cette soirée musicale.

« Maintenir allumé le flambeau de l’espérance dans le monde » : le message du pape François à Omar Harfouch

Dans son allocution, Mgr Angelo Vincenzo Zani est revenu sur l’engagement artistique d’Omar Harfouch et sur le message de paix porté par ses compositions. L’archevêque a notamment rappelé que le pape François avait qualifié le musicien de « pèlerin de la paix », une appellation faisant référence à ses initiatives musicales internationales.

Depuis plusieurs années, Omar Harfouch présente son Concerto for Peace dans différentes institutions et manifestations culturelles, avec l’ambition de promouvoir le dialogue, la compréhension entre les peuples et le refus de la violence. Sa musique a notamment été entendue au Vatican et aux Nations unies, à Genève, deux étapes de son parcours rappelées par Mgr Zani devant le public de Brescia.

Le message personnel du pape François prend ainsi une signification particulière dans le parcours du compositeur. En l’invitant à maintenir allumé le flambeau de l’espérance, le souverain pontife faisait écho aux valeurs défendues par Omar Harfouch à travers ses concerts. Mgr Zani a salué cette contribution au dialogue culturel et rappelé plusieurs reconnaissances institutionnelles obtenues par le musicien au cours de sa carrière.

Omar Harfouch, compositeur Honoris Causa du Conservatoire Béziers Méditerranée @Daniel Topic

Omar Harfouch, compositeur Honoris Causa du Conservatoire Béziers Méditerranée, France

Parmi les distinctions évoquées par Mgr Angelo Vincenzo Zani figure le titre honorifique de Composer Honoris Causa attribué à Omar Harfouch par le Conservatoire Béziers Méditerranée, en France. L’archevêque a rappelé cette reconnaissance en retraçant les principales étapes du parcours international du pianiste et compositeur.

Il est notamment revenu sur le concert donné par Omar Harfouch le 14 novembre 2024 dans la salle Sixtine de la Bibliothèque apostolique vaticane. Selon Mgr Zani, il s’agissait du premier concert de l’histoire de cette institution. La représentation avait été organisée dans le cadre de la conférence internationale Conservata et perlecta aliis tradere: Libraries in Dialogue, consacrée aux échanges entre les grandes bibliothèques du monde.

Cet événement avait fait l’objet d’une communication officielle du Bureau de presse du Saint-Siège et avait également été relaté dans une publication de la Bibliothèque apostolique vaticane. Le compositeur avait alors interprété son Concerto for Peace devant les participants à cette rencontre internationale, réunissant des représentants de grandes institutions culturelles et patrimoniales.

La partition manuscrite du Concerto for Peace conservée au Vatican

En 2025, Omar Harfouch a fait don à la Bibliothèque apostolique vaticane de la partition manuscrite de son Concerto for Peace. L’œuvre a rejoint les collections de manuscrits musicaux historiques de cette institution, qui conserve notamment des compositions de Giovanni Pierluigi da Palestrina, Alessandro Scarlatti, Orlando di Lasso et Lorenzo Perosi.

L’entrée de cette partition dans les collections de l’une des plus anciennes bibliothèques du monde constitue une reconnaissance patrimoniale pour le travail du compositeur contemporain. Elle prolonge également le lien établi avec l’institution lors de son concert dans la salle Sixtine, en novembre 2024.

Au cours de son discours à Brescia, Mgr Zani a également évoqué la présentation du Concerto for Peace aux Nations unies, à Genève. L’archevêque a souligné la portée internationale du message défendu par Omar Harfouch et l’importance de la musique comme moyen de dialogue entre les cultures, au-delà des frontières nationales et religieuses.

Cinq compositions interprétées au Duomo Vecchio de Brescia

Entouré de ses musiciens, Omar Harfouch a présenté à Brescia un programme réunissant cinq de ses compositions : Concerto for Peace, Pope François, Save One Life, Tripoli et Fantasie Orientale. Ces œuvres, aux inspirations différentes, ont accompagné le message de paix et de dialogue porté par le festival.

Une place particulière a été accordée à Pope François, composition dédiée au pape François, dont la bénédiction apostolique venait d’être remise au musicien. Save One Life, de son côté, s’inspire d’une réflexion sur la valeur de chaque vie humaine et sur la nécessité de la préserver.

Le concert figurait parmi les rendez-vous musicaux de la neuvième édition du Festival della Pace, organisée autour du thème « Un nuovo umanesimo per un futuro di pace », traduit en français par « Un nouvel humanisme pour un avenir de paix ». La manifestation réunissait des initiatives culturelles, artistiques et institutionnelles consacrées à la paix, à la solidarité et au dialogue entre les peuples.

« Plus jamais la guerre » : l’appel historique de Paul VI résonne à Brescia

Un autre temps fort de la soirée a été consacré au discours historique prononcé par le pape Paul VI devant l’Organisation des Nations unies, le 4 octobre 1965. Lors de cette intervention, le souverain pontife avait lancé un appel solennel contre les conflits armés, resté célèbre pour sa formule « Mai più la guerra », soit « Plus jamais la guerre ».

À Brescia, le comédien italien Emmanuel Casaburi a donné voix à ce texte devant le public, accompagné au piano par Omar Harfouch. La lecture des paroles de Paul VI, associée à la musique du compositeur, a rappelé cet appel lancé plus de soixante ans auparavant devant les représentants des États membres des Nations unies.

Ce moment a également permis de réunir, au cours d’une même soirée, les messages de deux souverains pontifes. D’un côté, l’appel de Paul VI à mettre fin aux guerres ; de l’autre, l’invitation du pape François à maintenir vivant le flambeau de l’espérance dans le monde. Deux messages qui ont accompagné le programme musical présenté par Omar Harfouch au Duomo Vecchio.

Une soirée marquée par l’hommage de l’Église à Omar Harfouch

Au terme de son intervention, Mgr Angelo Vincenzo Zani a exprimé sa gratitude envers Omar Harfouch pour sa participation au Festival della Pace et pour son engagement artistique en faveur de la paix. L’archevêque a salué son parcours international, rappelant ses concerts au Vatican et aux Nations unies, sa distinction de compositeur Honoris Causa du Conservatoire Béziers Méditerranée et le don de sa partition manuscrite à la Bibliothèque apostolique vaticane.

La présence de Mgr Pierantonio Tremolada, évêque de Brescia, et des représentants des institutions locales a accompagné cette soirée au cours de laquelle les compositions d’Omar Harfouch ont côtoyé les paroles historiques de Paul VI. Mgr Zani a également rappelé les mots du pape François, qui avait qualifié le musicien de « pèlerin de la paix ».

La remise de la bénédiction apostolique personnelle du pape François a constitué le point culminant du concert. Accordée le 22 mars 2025, moins d’un mois avant la disparition du souverain pontife, elle a été transmise à Omar Harfouch par Mgr Zani avec ce message destiné à accompagner son engagement artistique : « Maintenir toujours allumé le flambeau de l’espérance dans le monde. »