Ligue des nations : la France bat la Turquie (2-1), termine première de son groupe et se qualifie pour les quarts de finale

L’équipe de France s'impose face à la Turquie (2-1) à Bordeaux, se qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des nations. Deux buts, dont un contre son camp d’Emirhan Topçu et une réalisation d’Éli Junior Kroupi, permettent aux Bleus de terminer premiers de leur groupe, laissant la Turquie à la dernière place.

L’équipe de France a assuré l’essentiel ce dimanche soir à Bordeaux. Trois jours après sa défaite en Italie (3-1), les Bleus de Zinédine Zidane ont dominé la Turquie (2-1) lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations. Grâce à un but contre son camp d’Emirhan Topçu et à une réalisation d’Éli Junior Kroupi, les Français terminent à la première place du groupe A1, devant la Belgique et l’Italie. Ils disputeront les quarts de finale de la compétition.

Une domination française longtemps contrariée par le gardien turc

Au Matmut Atlantique de Bordeaux, l’équipe de France devait réagir après sa défaite concédée jeudi en Italie. Zinédine Zidane avait notamment titularisé Kylian Mbappé, Michael Olise et Bradley Barcola en attaque, avec Rayan Cherki et Adrien Rabiot au milieu de terrain.

Les Bleus ont rapidement pris le contrôle de la rencontre, multipliant les offensives face à une défense turque regroupée. Mais le gardien Berke Özer, qui évolue à Lille, a longtemps retardé l’ouverture du score. Il s’est notamment distingué devant Mbappé, Barcola et Olise, empêchant les Français de concrétiser leur domination.

La Turquie s’est également procuré une occasion dangereuse par İsmail Yüksek, obligeant Mike Maignan à intervenir. Malgré plusieurs situations favorables, les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

Topçu marque contre son camp, Kroupi inscrit son premier but avec les Bleus

La seconde période a commencé par un changement forcé dans les rangs français. Touché à la cuisse, Mike Maignan a cédé sa place à Guillaume Restes. Quelques minutes plus tard, les Bleus ont enfin trouvé l’ouverture.

À la 49e minute, sur un corner français, Adrien Rabiot a dévié le ballon de la tête. Le défenseur turc Emirhan Topçu l’a envoyé dans ses propres filets, permettant à la France de prendre l’avantage (1-0).

La Turquie a ensuite cru égaliser grâce à Arda Güler, mais son but a été annulé après intervention de l’assistance vidéo pour une position de hors-jeu. Les Français ont également connu une grosse frayeur lorsque Güler a manqué le cadre alors que Guillaume Restes avait déserté son but.

À la 80e minute, Éli Junior Kroupi a finalement donné deux buts d’avance à la France. Parfaitement lancé par Rayan Cherki, le jeune attaquant a trompé Berke Özer d’une frappe entre les jambes du gardien. Un premier but en équipe de France pour le joueur, convoqué en renfort après le forfait de Marcus Thuram.

Les Turcs ont réduit l’écart à la 90e minute par Abdülkerim Bardakcı, qui a repris de la tête un corner d’Arda Güler. Une réalisation trop tardive pour empêcher la victoire française (2-1).

La France termine première devant la Belgique et l’Italie

Cette quatrième victoire en six rencontres permet à l’équipe de France de terminer en tête de son groupe avec 13 points. Les Bleus devancent la Belgique, deuxième avec 12 points, et l’Italie, troisième avec 10 points. La Turquie ferme la marche avec six défaites en autant de matchs et aucun point inscrit.

Après un premier match nul contre l’Italie au Stade de France⁠, puis la défaite de jeudi à Milan, les Français retrouvent ainsi la victoire pour leur dernière rencontre de l’année dans cette compétition. Le retour de Kylian Mbappé, forfait face aux Italiens en raison d’une gêne musculaire⁠, n’aura pas été marqué par un but du capitaine français, malgré plusieurs occasions.

Rendez-vous le 20 novembre pour connaître l’adversaire des Bleus

Qualifiée pour les quarts de finale, l’équipe de France connaîtra son prochain adversaire vendredi 20 novembre, lors du tirage au sort de la phase à élimination directe de la Ligue des nations. En terminant première de son groupe, elle aborde cette nouvelle étape avec le statut de tête de série.

La rencontre face à la Turquie restera également marquée par le premier but international d’Éli Junior Kroupi et par la sortie sur blessure de Mike Maignan. Les Bleus retrouveront la Ligue des nations en mars 2027 pour les quarts de finale.