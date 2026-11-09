Ligue 1 - 10e journée: l’OM s’impose à Lens et grimpe à la 4e place, le PSG reste leader

L'Olympique de Marseille s'impose 2-1 contre Lens et atteint la quatrième place de Ligue 1, avec un but décisif de Keyliane Abdallah à la 82e minute. Le Paris Saint-Germain conserve la première position avec 23 points, tandis que Lyon perd contre Brest et se maintient cinquième. La 10e journée se termine par plusieurs résultats marquants.

L’Olympique de Marseille a remporté une précieuse victoire sur la pelouse du RC Lens (2-1), ce dimanche, en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Grâce à un but de Keyliane Abdallah en fin de rencontre, les Marseillais ont signé leur cinquième succès consécutif en championnat et sont remontés à la quatrième place. Le Paris Saint-Germain conserve la tête avec 23 points, devant Lille et le Paris FC. Lyon a chuté à Brest, tandis que Monaco a été tenu en échec par Le Mans.

Marseille ouvre le score dès la 2e minute, Thauvin répond

L’OM démarre parfaitement la rencontre au stade Bollaert-Delelis. Dès la 2e minute, Amine Gouiri ouvre le score et donne l’avantage aux Marseillais. Lens réagit et parvient à égaliser à la 20e minute grâce à Florian Thauvin, ancien joueur de l’OM. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur le score de 1-1.

En seconde période, les Lensois poussent pour prendre l’avantage, mais Marseille résiste. À la 78e minute, Bruno Genesio fait entrer Keyliane Abdallah à la place d’Amine Harit. Quatre minutes plus tard, le jeune attaquant profite d’un ballon repoussé après une tentative de Gouiri et marque à bout portant. L’OM reprend l’avantage à la 82e minute et conserve son avance jusqu’au coup de sifflet final.

Avec cette victoire, Marseille totalise désormais 18 points et revient à deux longueurs du Paris FC, troisième. Lens, battu pour la cinquième fois en dix journées, occupe la onzième place avec 13 points.

Lille prend la deuxième place, Lyon s’incline à Brest

Le LOSC a réalisé une bonne opération en s’imposant sur la pelouse de Rennes (2-1). Les Lillois comptent désormais 21 points et occupent la deuxième place, à deux longueurs du PSG. Le Paris FC complète le podium avec 20 points après sa victoire à Auxerre (1-0).

L’Olympique Lyonnais a perdu à Brest (2-0) et reste cinquième avec 17 points. Nice, vainqueur à Angers (2-0), possède le même total. Monaco a concédé le match nul au Mans (1-1), après avoir encaissé un but égalisateur à la 90e minute.

Le PSG a conservé la première place en dominant Troyes (1-0), samedi. Toulouse avait ouvert la journée vendredi en battant Strasbourg (3-1), tandis que Lorient s’est imposé au Havre (2-0).

Tous les résultats de la 10e journée de Ligue 1

La journée avait débuté vendredi avec la victoire de Toulouse contre Strasbourg (3-1). Samedi, le Paris FC s’est imposé à Auxerre (1-0), tandis que le PSG a dominé Troyes sur le même score (1-0).

Dimanche, Lille a gagné à Rennes (2-1), Nice s’est imposé à Angers (2-0), Brest a battu Lyon (2-0) et Lorient est allé chercher les trois points au Havre (2-0). Monaco a partagé les points avec Le Mans (1-1), avant la victoire de Marseille à Lens (2-1) en clôture de la journée.

Le classement de Ligue 1 après la 10e journée

Le Paris Saint-Germain reste leader avec 23 points et une différence de buts de +12. Lille occupe la deuxième place avec 21 points (+7), devant le Paris FC, troisième avec 20 points (+7). Marseille remonte au quatrième rang avec 18 points (+8), devant Lyon, cinquième avec 17 points (+6), et Nice, sixième avec également 17 points (+3).

Monaco est septième avec 16 points (+2), suivi de Rennes, huitième avec 16 points (0). Brest occupe la neuvième place avec 15 points (+6), devant Lorient, dixième avec 15 points (+1). Lens est onzième avec 13 points (+2), juste devant Toulouse, douzième avec 13 points (+1).

Strasbourg pointe à la treizième place avec 10 points (-4), devant Auxerre, quatorzième avec 10 points (-11). Le Mans est quinzième avec 8 points (-7), suivi d’Angers, seizième avec 8 points (-10), et de Troyes, dix-septième avec 8 points (-10). Le Havre ferme la marche avec seulement 2 points et une différence de buts de -13.

Le PSG conserve son avance avant la trêve internationale

Le Paris Saint-Germain termine cette 10e journée avec deux points d’avance sur Lille et trois sur le Paris FC. Marseille, quatrième, compte cinq points de retard sur le leader, mais sa série de cinq victoires consécutives lui permet de revenir à deux unités du podium.

Dans le bas du classement, Le Havre reste dernier avec seulement deux points et aucune victoire en dix rencontres. Troyes occupe la place de premier relégable avec huit points, tandis qu’Angers se trouve en position de barragiste avec le même total.

La Ligue 1 reprendra le vendredi 20 novembre après la trêve internationale. Marseille recevra Le Mans le dimanche 22 novembre, tandis que Lille accueillera Lyon la veille.