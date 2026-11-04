OL : Paulo Fonseca quitte officiellement Lyon pour le Sporting Portugal, le club en colère

Paulo Fonseca quitte l'Olympique Lyonnais pour le Sporting Portugal, entraînant la colère du club qui regrette cette décision à mi-saison. Lyon récupère 5 millions d'euros pour sa libération, tandis que Jorge Maciel assure l'intérim et une recherche de nouvel entraîneur est lancée. Fonseca a dirigé 83 matchs à Lyon.

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce mercredi le départ de Paulo Fonseca, qui quitte son poste d’entraîneur pour rejoindre le Sporting Portugal. Le technicien portugais de 53 ans, encore sous contrat jusqu’en juin 2027, a décidé de mettre fin à son aventure lyonnaise après moins de deux ans à la tête de l’équipe. Le club rhodanien, actuellement troisième de Ligue 1, a exprimé publiquement son mécontentement face à cette décision prise en pleine saison. Le Sporting versera une indemnité de 5 millions d’euros à l’OL pour obtenir sa libération.

L’OL ne cache pas sa colère contre Paulo Fonseca

Dans son communiqué officiel, l’Olympique Lyonnais a confirmé que Paulo Fonseca avait lui-même demandé à quitter le club après avoir été approché par le Sporting Portugal. La direction lyonnaise a vivement regretté cette décision, alors que l’équipe réalise un bon début de championnat : « Approché ces derniers jours par un club auquel il est particulièrement attaché, Paulo Fonseca a informé la direction de son souhait de quitter l’Olympique Lyonnais. Une décision inattendue, que l’OL regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison. »

Le club a également remis en question la possibilité de poursuivre sa collaboration avec un entraîneur désireux de partir. La direction a estimé qu’il n’était plus possible de garantir « le niveau d’engagement total indispensable à la réussite du projet » et a donc accepté de mettre fin au contrat du Portugais.

Cette séparation intervient alors que Lyon occupe la troisième place de Ligue 1. Les dirigeants avaient même engagé des discussions concernant une éventuelle prolongation du contrat de Fonseca, avant que l’intérêt du Sporting ne change la situation.

Un départ à 5 millions d’euros après 83 matchs sur le banc lyonnais

Arrivé le 31 janvier 2025 pour succéder à Pierre Sage, Paulo Fonseca aura dirigé 83 rencontres à la tête de l’Olympique Lyonnais. Son dernier match s’est soldé par une victoire contre Angers (2-0), dimanche, au Groupama Stadium.

À l’issue de cette rencontre, le technicien portugais avait laissé planer le doute sur son avenir. Interrogé sur la possibilité de terminer la saison à Lyon, il avait répondu : « Je ne sais pas. » Quelques jours plus tard, son départ a été officialisé.

L’ancien entraîneur du LOSC et de l’AC Milan avait notamment conduit Lyon à la quatrième place du championnat lors de la saison précédente. Son passage dans le Rhône avait également été marqué par une lourde sanction disciplinaire après son altercation avec l’arbitre Benoît Millot, en mars 2025. Suspendu neuf mois de banc de touche et de vestiaire lors des rencontres de Ligue 1, il avait alors bénéficié du soutien de sa direction.

Son départ permet désormais à l’OL de récupérer 5 millions d’euros, montant négocié avec le Sporting Portugal pour la rupture anticipée de son contrat. Le club lyonnais se sépare ainsi de l’un de ses principaux salaires, estimé à environ 400 000 euros mensuels.

Jorge Maciel nommé entraîneur intérimaire, Lyon cherche un successeur

Pour assurer la transition, l’Olympique Lyonnais a confié l’équipe première à Jorge Maciel, jusqu’ici adjoint de Paulo Fonseca. Il dirigera les Lyonnais dès ce jeudi lors du déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, en Ligue Europa, avant le match de championnat prévu dimanche à Brest.

La direction lyonnaise a annoncé avoir immédiatement lancé la recherche d’un nouvel entraîneur. Elle souhaite recruter un technicien capable de poursuivre le travail engagé ces derniers mois, sans bouleverser les principes de jeu de l’équipe. Le nom de Carlos Vicens figure parmi les pistes évoquées pour prendre la succession de Fonseca.

De son côté, Paulo Fonseca retrouve le championnat portugais après une décennie passée à entraîner à l’étranger, notamment en Ukraine, en Italie et en France. Il prend les commandes du Sporting Portugal, avec lequel il doit s’engager jusqu’en 2030.

L’Olympique Lyonnais devra désormais poursuivre sa saison sans son entraîneur, alors qu’il occupe une place sur le podium de Ligue 1 et reste engagé en Ligue Europa. Jorge Maciel sera sur le banc lyonnais jeudi à 18h45, face à la Real Sociedad.