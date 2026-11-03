IL A DIT, IL A MENTI - Le ministre Philippe Baptiste assure n’être jamais allé sur CNews: il y était pourtant le 5 mai 2025

Philippe Baptiste, ministre de l’Enseignement supérieur, se retrouve sous le feu des critiques après avoir nié sa participation à une émission de CNews, contredit par des images diffusées montrant sa présence sur le plateau le 5 mai 2025. Cette controverse survient dans un contexte de pétition visant à supprimer la chaîne de l'audiovisuel français.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a été pris en flagrant délit de mensonge après avoir affirmé publiquement n’avoir jamais participé à une émission de CNews. Une déclaration démentie par des images d’archives diffusées sur Europe 1 et CNews, montrant le membre du gouvernement sur le plateau de la chaîne le 5 mai 2025.

« Je n’écoute pas CNews » : le ministre assure n’y être jamais allé

Invité lundi 2 novembre sur LCP, dans l’émission Lundi, c’est politique, présentée par Francis Letellier, Philippe Baptiste a été interrogé sur la polémique entourant la pétition réclamant la suppression de CNews de l’audiovisuel français, qui a franchi le seuil des 500 000 signatures.

Questionné sur la chaîne d’information, le ministre a répondu : « Je ne peux pas vous répondre, je n’écoute pas CNews. » Il a également assuré n’avoir jamais été invité sur son antenne.

Une affirmation catégorique qui a attiré l’attention du journaliste Laurent Tessier, lequel a décidé de vérifier les déclarations du ministre en consultant les archives télévisées.

Une vidéo du 5 mai 2025 qui prouve le mensonge du ministre

Ce mardi matin, sur Europe 1 et CNews, Laurent Tessier a annoncé avoir retrouvé la preuve que Philippe Baptiste avait déjà participé à une émission de la chaîne. « Le trou de mémoire du ministre de l’Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, il déclare n’être jamais allé sur CNews. Évidemment, j’ai été vérifier. Le placard aux archives », a-t-il lancé à l’antenne.

Le journaliste a alors fait diffuser une séquence datant du 5 mai 2025. Les images montrent Philippe Baptiste sur le plateau de CNews, lors de la matinale présentée par Romain Désarbres.

Le contraste est terrible : alors que le ministre assurait lundi n’avoir jamais participé à une émission de CNews, les images diffusées ce mardi le montrent physiquement présent dans les studios de la chaîne, moins de 18 mois auparavant. La vidéo contredit donc directement ses déclarations, prononcées la veille devant les téléspectateurs de LCP.

Un grossier mensonge en pleine polémique sur la fermeture de CNews

Cette contradiction a été mise en évidence alors que CNews fait l’objet d’une offensive visant à obtenir le retrait de son autorisation de diffusion sur la TNT. La pétition déposée sur le site de l’Assemblée nationale a dépassé les 650 000 signatures lundi soir, relançant le débat sur la liberté de la presse et le rôle de l’Arcom dans la régulation de l’audiovisuel.

Le ministre de l’Enseignement supérieur a ainsi été rattrapé par des images vieilles d’un an et demi, alors qu’il venait d’affirmer n’avoir jamais participé à une émission de la chaîne.

Reste à savoir s’il s’agit d’un véritable trou de mémoire ou d’une déclaration volontairement mensongère. Une chose est désormais établie : Philippe Baptiste a affirmé publiquement quelque chose que les archives de CNews contredisent.