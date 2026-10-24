EXCLUSIF – «Ce silence est assourdissant» Babette de Rozières dénonce l’abandon des Outre-mer dans une tribune pour Entrevue

«Ce silence est assourdissant» Babette de Rozières dénonce l’abandon des Outre-mer dans une tribune pour Entrevue

Femme de droite, gaulliste et indépendante, Babette de Rozières dénonce le silence politique et médiatique entourant la situation des territoires ultramarins. La cheffe, conseillère régionale d’Île-de-France et présidente fondatrice du SAGASDOM, engagée depuis 40 ans dans la défense des Outre-mer, livre en exclusivité à Entrevue une tribune dans laquelle elle fustige l’instabilité gouvernementale, rappelle les 80 ans de la départementalisation et appelle les Ultramarins à faire entendre leur voix dans les urnes.

Cette prise de parole prolonge ses précédentes dénonciations. En novembre 2024, Babette de Rozières avait déjà vivement critiqué la gestion du ministère des Outre-mer sous Emmanuel Macron. En octobre 2025, elle avait de nouveau dénoncé l’instabilité ministérielle et le traitement réservé aux territoires ultramarins. Un an plus tard, elle réaffirme son engagement en faveur de l’égalité républicaine et de la mobilisation électorale.

La tribune exclusive de Babette de Rozières

« Femme de terrain femme de droite, gaulliste et libre, dont la seule boussole depuis quatre décennies est la défense des Outre-mer.

je n’appartiens à aucun parti politique et suis pas encartée

Depuis dix jours, la France hexagonale est en ébullition, et c’est légitime.

Mais pas un mot, pas une image sur la situation tout aussi dramatique de nos territoires ultramarins.

Ce silence est assourdissant.

Dans cette tribune, je rappelle un fait de droit trop oublié : la loi n°46-451 du 19 mars 1946, portée par Aimé Césaire, qui a érigé la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et La Réunion en départements français. Nous ne sommes plus des colonies depuis 80 ans.

Je rappelle un fait politique : 9 ministres des Outre-mer se sont succédé depuis 2017. Cette instabilité est la cause de l’abandon.

Et je termine par un appel à mes compatriotes ultramarins, avec une conviction que je porte : notre arme ne casse pas, elle se passe dans l’urne.

C’est une tribune de rassemblement, positive et instructive. Je ne fais pas de clivage politique. Je défends la France, de l’Hexagone à l’Outre-mer. »

Babette de Rozières

Présidente fondatrice du SAGASDOM

Grand Prix du rayonnement français pour la gastronomie 2022

Conseillère régionale d’Île-de-France