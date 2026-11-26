Perpignan : Louis Aliot ne cède pas! Interdit de crèche dans sa mairie, il installe la plus grande crèche de Noël de France en plein cœur de sa ville

Louis Aliot, maire de Perpignan, a décidé d'installer la plus grande crèche de Noël de France, après que la justice a interdit sa présence dans l'hôtel de ville. Mesurant près de 15 mètres de hauteur, cette Nativité monumentale sera visible sur la place de la République jusqu'au 10 janvier 2027, attirant ainsi touristes et habitants.

Les décisions judiciaires absurdes n’auront pas eu raison de sa détermination. Alors que la justice administrative s’est opposée à l’installation d’une crèche de Noël dans l’hôtel de ville de Perpignan, Louis Aliot a refusé d’abandonner cette tradition ancestrale. Le maire a même décidé de voir beaucoup plus grand, en installant une Nativité monumentale de près de 15 mètres de hauteur au cœur de sa ville. Une initiative qui suscite l’enthousiasme des défenseurs du patrimoine et des traditions de Noël.

Face aux interdictions judiciaires, Louis Aliot trouve une réponse forte

Dans la nuit du 24 au 25 novembre, les équipes municipales ont installé trois sculptures monumentales représentant la Sainte Famille sur la place de la République : Joseph, haut de 14,50 mètres, la Vierge Marie, de 8,50 mètres, et l’enfant Jésus, de 3 mètres.

Réalisée par le sculpteur espagnol José Manuel García Esquiva, dit Pachi, cette œuvre baptisée «Pessebre géant» constitue, selon la municipalité, la plus grande crèche de Noël de France.

L’inauguration officielle aura lieu le vendredi 4 décembre à 18 heures, suivie d’un concert de chants traditionnels de Noël. Les habitants et les touristes pourront admirer cette œuvre jusqu’au 10 janvier 2027.

Des décisions judiciaires absurdes contestées au nom de la défense de nos traditions

Depuis plusieurs années, les installations de crèches de Noël dans les mairies françaises font l’objet de recours devant la justice administrative. Perpignan n’a pas échappé à ces procédures, qui ont abouti à l’interdiction de crèches dans l’hôtel de ville.

Pour les défenseurs de ces traditions, ces décisions sont incompréhensibles : la représentation de la Nativité appartient aussi au patrimoine historique, artistique et culturel de la France, indépendamment des convictions religieuses de chacun.

En Provence, en Catalogne et dans de nombreuses régions françaises, les crèches font partie intégrante des festivités de Noël depuis des générations.

Louis Aliot a choisi de poursuivre leur mise en valeur, en tenant compte du cadre juridique applicable aux espaces publics extérieurs.

Louis Aliot assume sa volonté de préserver les traditions

Le maire de Perpignan ne cache pas sa volonté de défendre cet héritage culturel. Il a notamment déclaré : « Le pessebre ou la crèche est une tradition bien installée en France et en Roussillon, et nous devons assurer cette présence culturelle dans nos rues et dans nos vies. »

La jurisprudence du Conseil d’État distingue effectivement les bâtiments administratifs des autres espaces publics, dans lesquels les crèches peuvent être autorisées à l’occasion des fêtes de Noël lorsqu’elles présentent un caractère culturel, artistique ou festif, sans prosélytisme religieux.

En choisissant la place de la République, Louis Aliot entend donc maintenir cette tradition.

Une attraction exceptionnelle pour les familles et les commerçants

Au-delà de la bataille judiciaire, la municipalité souhaite offrir aux familles un spectacle inédit, renforcer l’attractivité touristique de Perpignan et dynamiser les commerces du centre-ville pendant les fêtes.

L’investissement, d’environ 120 000 euros hors taxes, transport et installation compris, a suscité des critiques de l’opposition municipale. La mairie défend pour sa part un projet culturel et touristique.

À peine installée, cette crèche géante fait déjà parler de Perpignan bien au-delà des frontières françaises. Les photographies circulent sur les réseaux sociaux internationaux, où des internautes félicitent Louis Aliot pour sa persévérance et son refus de renoncer aux traditions de Noël.

La justice avait fait retirer les crèches de l’hôtel de ville. Cette année, la Nativité occupera toute une place au cœur de Perpignan, avec des personnages culminant à près de 15 mètres de hauteur. Une belle victoire pour la France et les amoureux de Noël !

Sources citées dans l’article Conseil d’État